Anahí ¡Tramposa!

Por: Agencia Reforma

Enero 14, 2025 -

Mediante una querella en Estados Unidos, la televisora de San Ángel acusa a Anahí de hacer trampa en la más reciente temporada del reality ¿Quién es la Máscara?

Después de una investigación interna, Televisa descubrió que la cantante obtuvo, a través de su representante (Danna Vázquez), la identidad de los competidores, por lo que le atinó a siete (el máximo nunca antes logrado, ni en la franquicia estadounidense).

La cantante, quien recibió como pago por cada programa 40 mil dólares (aproximadamente 829 mil pesos), podría enfrentar cargos por violar acuerdos de confidencialidad y derechos de propiedad intelectual.

La filtración, hasta ahora, según la información obtenida, apunta a un miembro del equipo de la producción encabezado por Miguel Ángel Fox, quien tiene amistad de larga data con la representante de Anahí.

Revisando evidencia en programas, se puede establecer cómo la cantante, en algunos casos, soltó los nombres de algunos participantes sin aparente pista sólida entre las opiniones de los demás adivinadores.

Se solicitó la opinión de la televisora de la que Anahí fue muchos años artista exclusiva. "Grupo Televisa no da postura de ninguna investigación en curso", respondió.

Por su parte, Danna Vázquez, representante de Anahí, dijo que en el transcurso del día la artista fijaría su postura al respecto.





TRISTE Y DESCONCERTADA

"Con el corazón en la mano digo que estoy muy triste no me lo esperaba. Mi historia con Televisa es muy larga, en algunos momentos muy feliz y en otros tantos de mi vida muy dolorosa. Para mí, esto (el regreso a ¿Quién es la Máscara?) era un abrazo para mi corazón y un nuevo inicio, muy bonito, el cual, pues, desgraciadamente no está siendo así...", expresa Anahí entre sollozos.

La cantante y actriz, en entrevista se dice desconcertada tras enterarse que TelevisaUnivision inició un proceso legal contra ella en Estados Unidos por supuesta trampa en dicho reality.

La querella en contra de la ex RBD la señala de violar acuerdos de confidencialidad y derechos de propiedad intelectual al valerse de información (a través de una filtración) de participantes en el show para adivinar sus identidades.

Soy la primera que quiere que todo esto se esclarezca, tal cual lo digo claramente, porque la que más quiere que salga absolutamente todo y que prevalezca la verdad, soy yo. - Anahí / Cantante y actriz

DARÁ LA CARA

"Me da mucha tristeza, pero lo que a mí me gustaría dejar en claro es que yo no tengo nada qué ocultar. Yo aquí estoy, como siempre y como he estado toda la vida, para dar la cara y ser esta que todos conocen desde que era una bebé.

"Sobre todo por mis fans y la gente que me ha seguido toda la vida, quiero que sepan que aquí estoy y que yo me debo a ellos y al cariño que me han dado", destacó la protagonista de la telenovela RBD.

Anahí aprovechó para aclarar que Danna Vázquez no es su representante. Es quien le lleva ciertas cosas de prensa, nada más, subrayó.

"Yo no tengo representante. Yo misma negocié con Televisa mi contrato del programa", puntualizó la artista.

Si bien no tiene conocimiento de los detalles de la demanda de la televisora de San Ángel, Anahí precisó que ella es la más interesada en que toda esta situación se aclare.

DISPUESTA A COLABORAR

Se dijo dispuesta a colaborar en todo si es requerida, pero destacó que si ella se ve en la necesidad de defender en los tribunales su versión, lo hará sin vacilar, pues le da mucha tristeza que se ponga en entredicho su nombre y su carrera, que en este año, cumple 40 de trayectoria ininterrumpida.