Se sincera sobre Cristian

Yuri manifestó que no es amiga de Cristian Castro.

Durante cuatro meses compartieron sus carreras, el micrófono y a su público en el Unidos en el Escenario Tour, pero a pesar de esto, Cristian Castro y Yuri no pudieron estrechar lazos de amistad en los shows porque él es muy reservado e introvertido, reveló ayer la jarocha.

Debido a que Cristian ya no quiso seguir con el tour que comenzó el 21 de febrero y que anoche dio su segundo concierto en Monterrey, en el Auditorio Citibanamex, el espectáculo llega hoy a su fin en Torreón.

Desde su arranque, la gira estuvo marcada por el éxito, pues fue muy taquillera y eso tenía contenta a Yuri, aunque ayer reconoció en entrevista que trabajar con Cristian fue muy tenso, no porque se hayan peleado, sino porque fue difícil ponerse de acuerdo.

“Me hubiera gustado seguir haciendo más cosas, pero Cris decidió que no, no sé por qué motivo, pregúntenle ustedes. En lo que en mí cabe, hicimos una dupla muy bonita, creo que él la disfrutó también mucho, en el aspecto de que la gente lo estaba esperando, hacía 10 años que no venía”, compartió la cantante durante la develación de su placa en los pasillos de la Arena Monterrey por el éxito de sus conciertos en este recinto.

SIN ACERCAMIENTO

En los primeros shows del Unidos en el Escenario Tour solían vacilar mucho frente al público, pero dejaron de hacerlo porque a Cristian le costaba trabajo. Solo en una ocasión fueron a cenar juntos y la pasaron muy bien, contó Yuri, pero no hubo más acercamiento entre ellos.

De todos es sabido que Yuri es dicharachera, extrovertida y simpática, pero no pudo con Cristian, pues él le advirtió que era muy reservado.’

En varias ocasiones, la veracruzana le recomendó a su compañero cuidar la voz, incluso vocalizar antes de cada show, pero a él no le gustaba, aunque después comenzó a hacerlo.

Si algo ha distinguido a la cantante en su carrera es su disciplina y respeto por el trabajo que ofrece al público.

“A mí me gusta ensayar, hacer bien las cosas y no a todos los artistas les gusta, y eso a mí me pone de malas”, aseguró.

“OCESA quería que siguiera yo con otra persona, pero les dije: ‘Aguántenme tantito, déjenme respirar, ya con Cristian, ahorita’, porque sí hubo momentos de tensión, no de conflicto, sí de tensión, porque somos dos mentalidades diferentes”.