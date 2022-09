Revela que padece fibromialgia

Alicia Machado abrió su corazón sobre su estado de salud en las últimas semanas

A través de un en vivo, la venezolana compartió su diagnóstico médico: padece fibromialgia, la cual puede ser tratada, pero no se cura.

"Me siento mal porque las personas que están a mi alrededor dicen que hablo muy fuerte, pero hay días que es difícil llevar la fibromialgia. No me gusta que la gente me diga que soy grosera o muy seria o así, pero a veces eso es lo que me pasa y bueno", dijo.

La Miss Universo está atravesando por un momento muy complicado, por lo que es difícil para ella mostrarse amable todo el tiempo.