Revela admiración por Adolf Hitler

Ciudad de México

West acudió como invitado el programa InfoWars, donde, sin reparo alguno, destacó que ve muchas cosas buenas en el líder del partido Nazi:

"Él inventó la autopsia, inventó el micrófono que yo mismo uso como músico, y no puedes decir en voz alta que esta persona hizo algo bueno en algún momento, y estoy harto de ello. Estoy harto de las clasificaciones, todo ser humano tiene algo de valor, especialmente Hitler", dijo.

Tras las declaraciones del rapero, el conductor Alex Jones decidió tomar la palabra y dejar en claro que su postura era muy diferente a la de su invitado: "Ni me gustan los nazis, ni me gustan lo que están haciendo algunas de las mafias"; sin embargo, Kanye lo interrumpió para dejar muy claro que "A mí me gusta Hitler", agregó.

Algo que también llamó la atención fue el peculiar atuendo que el intérprete utilizó durante todo el programa, pues llevaba puestos un par de guantes negros y un pasamontañas del mismo color que cubría todo su rostro por completo.