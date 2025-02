Bien acompañado

Black Sabbath, una de las bandas más influyentes en la historia del heavy metal, reunirá a su alineación original para un concierto especial titulado "Back to the Beginning", programado para el 5 de julio en Villa Park, Birmingham. Este evento benéfico ha sido anunciado como la última presentación de Ozzy Osbourne y contará con la participación de destacados artistas y bandas del género.

La alineación clásica de Black Sabbath, integrada por el cantante Ozzy Osbourne, el guitarrista Tony Iommi, el bajista Geezer Butler y el baterista Bill Ward, se presentará junta por primera vez en 20 años. Ward, quien no participó en reuniones previas, incluidas la gira "The End" en 2016, volverá a tocar con la banda en este espectáculo. Osbourne ofrecerá un set en solitario antes de unirse a sus compañeros de banda en el escenario.

EL EVENTO

El evento también contará con la participación de Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Anthrax, Halestorm y Lamb of God, entre otros. Además, se presentará un supergrupo compuesto por músicos como Slash (Guns N´ Roses), Billy Corgan (Smashing Pumpkins), Jonathan Davis (Korn), Fred Durst (Limp Bizkit), Wolfgang Van Halen y Tom Morello (Rage Against the Machine), quien también fungirá como director musical del concierto.

Las ganancias del espectáculo serán destinadas a Cure Parkinson´s, el Hospital Infantil de Birmingham y Acorns Children´s Hospice. La elección del lugar del concierto, Villa Park, es significativa para Osbourne, quien es un seguidor del equipo de fútbol Aston Villa.

SU SALUD

Osbourne, de 75 años, ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años, entre ellos el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson y varias cirugías de columna. En 2023, su regreso al escenario en el festival Power Trip fue cancelado por complicaciones médicas. Sin embargo, el cantante ha expresado su deseo de despedirse de los escenarios con un último concierto.