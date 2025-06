Arrancan ensayos para su regreso

Tras mucha especulación de si verdaderamente limarán asperezas para su nuevo gira, los hermanos Liam y Noel Gallagher arrancarán esta semana los ensayos oficiales de su banda Oasis, de acuerdo con el Daily Mail.

Los informes indican que Liam se reuniron el lunes con sus compañeros de grupo en un lugar no revelado, en Reino Unido. El rockero no pudo contener su entusiasmo y compartió la noticia con sus fans en X (antes Twitter).

"Los ensayos de Oasis reciben más cobertura que la mayoría de las giras de las bandas idiotas", escribió el polémico vocalista hace un par de días.

Una fuente cercana a la banda corroboró la noticia de que Oasis se reuniría el lunes, añadiendo que la banda ya había iniciado sus ensayos el mes pasado, aunque sin la presencia de Liam.

Así que esta reunión será el momento exacto en el que Liam y Noel compartirán un mismo espacio por primera vez en más de una década (desde 2009), preparando el terreno para una próxima gira mundial, que arranca en Cardiff, Reino Unido.

Liam advirtió a sus fans que no se tomaría fotos con nadie si es que descubren dónde se realizarán los ensayos. "No me verán, no soy un impostor, entraré y saldré", puntualizó.