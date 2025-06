Galardonadas en FICG

Hacer cine es eminentemente político. Elegir contar una historia, producirla o protagonizarla, es una elección que tiene detrás de sí, un goce, un compromiso o una lucha social o política, coincidieron las actrices Ofelia Medina, Arcelia Ramírez y Dolores Heredia, así como a la productora Bertha Navarro, todas ellas protagonistas del cine mexicano y ganadoras todas del Premio Mayahuel de Plata a la trayectoria, reunidas en la 40 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

"Vivo, me alimento del cine, amo el cine, es mi lugar feliz, pero mi casa es mi lugar feliz, los ojos de mi hija son mi lugar feliz, todo eso para mí es político, ahí hacemos política y ahí estamos cambiando el mundo, es un tejido muy grande", afirmó la actriz Dolores Heredia.

"No soy actriz y activista, soy una mujer que se pone donde más le gusta. Acabamos de regresar de Chiapas, y aquí estamos, gozando este momento creativo y artístico", definió la reconocida actriz, con más de 40 años de trayectoria.

Dolores Heredia, la actual ganadora del Mayahuel de Plata, prefirió separarse de la etiqueta de "activista", porque para ella, su práctica profesional, como su vida personal, están marcadas por decisiones políticas.

"No me identifico con la palabra activista. Nunca he encajado en eso. Yo soy una persona que pretende ser congruente, que piensa en comunidad.

"Todo lo que hago lo quiero gozar, pero también tiene que significar algo más allá de mí. Imaginar el futuro, imaginar un futuro hermoso, es una forma de hacer política desde cualquier lugar", afirmó.

Por su parte, Ramírez afirmó que cuestionar la condición humana a través de una historia es una forma legítima y poderosa de hacer política.

"Creo profundamente en que el arte y la cultura son vehículos eficaces para cambiar el mundo, porque nos cambian a nosotros como personas", dijo.

Navarro, conocida productora de cine en México, quien ha producido cintas fundamentales en la historia del celuloide nacional, entre ellas la ópera prima de Guillermo del Toro, Cronos, y bautizada por el propio realizador tapatío como su "madre" cinematografías, añadió que el trabajo de las tres actrices ha sido fundamental para darle mayor calidad al cine nacional.