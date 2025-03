Alanis Morissette anuncia residencia en Las Vegas

La cantautora y guitarrista canadiense, Alanis Morissette, está lista para realizar su primera residencia musical en Las Vegas, según lo confirmó la misma cantante este lunes en redes sociales.

La estrella del rock alternativo, de 50 años, realizará sus conciertos de la "Ciudad del Pecado" en The Colosseum, en Caesars Palace, durante octubre y noviembre de 2025, de acuerdo con un comunicado de prensa del recinto.

Se trata de la primera residencia oficial de la intérprete en Las Vegas, la cual constará de ocho espectáculos hasta ahora. La temporada dará inicio con un show el próximo 15 de octubre y seguirá con fechas el 17, 18, 22, 24 y 25 del mismo mes.

En el comunicado se adelanta que su compromiso en la ciudad, el cual se titula "Alanis Morissette: Las Vegas 2025", se extenderá hasta el 1 y 2 de noviembre.

Se espera que Morissette se enfoque en entregar todos sus grandes éxitos, como "Ironic", "Hand In My Pocket", "Thank U", "You Oughta Know", "Uninvited" y "You Learn", entre muchos otros, además de canciones inéditas.