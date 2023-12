Repara sus heridas

Ciudad de México

Con el lanzamiento de su libro "Kintsugi del Alma: La Reconstrucción del Corazón", Lesslie Polinesia vio una oportunidad para exteriorizar y acercar a sus seguidores sobre temas como la salud mental y la sanación emocional.

"Tiene una historia real, algo que me pasó, y creo que muchas veces cuando eres figura pública y te pasan situaciones como un dolor, pérdida o traición amorosa. me quedé en shock (y me pregunté) ´¿por qué me pasó esto?´

"Fui a terapia, tuve muchas cosas que tuve que trabajar. Me di cuenta que son procesos que tu alma y tu corazón te piden hacer y en ese dolor estás enojado o furioso con esa persona y si no lo sabes resolver es algo muy fuerte que te puede arrastrar toda la vida", comentó la estrella de las redes sociales, en entrevista.

En el libro, que la joven ideó hace año y medio, hay códigos QR y dinámicas interactivas para que los lectores se cuestionen situaciones emocionales y comiencen un proceso de introspección.

Esto, dijo la youtuber que se hizo famosa con sus hermanos, Rafa y Karen, como Los Polinesios, tiene que ver con su propia experiencia de acudir a un psicólogo y profundizar en sus propias heridas y obstáculos. "Hay cosas que nos da pena decir en voz alta por el hecho de ser mujer, de ser figura pública, de mostrarte como persona. el decir ´a mí me pasan esas cosas´.

"Es algo que todos vivimos, pero no lo decimos. Y creo que la salud mental es algo de lo más importante y hay que priorizar la salud mental", manifestó Lesslie Yadid Velázquez, de 27 años.

El título de Kintsugi del Alma, platicó, proviene de la técnica japonesa de reconstrucción de un objeto que un especialista elabora con pegamento dorado.

"Es una técnica japonesa sobre algo que se rompe y se reconstruye y se pega con oro, y creo que tiene un simbolismo acercado a la reconstrucción de muchos sentimientos, pensamientos.".

Ya en la víspera de convertirse en madre, junto con Kundavi, en febrero, Lesslie reveló que este proyecto surgió porque espera otorgarle a sus seguidores posibles soluciones o planteamientos de índole sentimental.

"Es un libro que al final tiene una historia y tiene actividades que te ayudan a resolver situaciones personales. Se ha normalizado el tema de la salud mental y viene sobre lo que pensamos y cómo nos sentimos con las personas alrededor.

"No es normal que tengamos ansiedades, estrés, por no saber resolver problemas en la vida y por no saber convivir con personas alrededor. y yo quisiera que a muchas o algunas personas, les funcionara como a mí", comentó sobre su publicación, ya a la venta.