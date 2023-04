Escribió Jeremy Renner sus últimas palabras tras accidente

En una próxima entrevista que brindará Jeremy al medio ABC titulada Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview - A Story of Terror, Survival and Triumph, compartirán las llamadas que realizaron al 911 y cómo fue al pie de la letra el accidente que le rompió más de 30 huesos.

En el avance muestran cómo un vecino del actor llama al 911 para que manden ambulancias a la casa de Renner.

"Alguien ha sido atropellado por un Sno-Cat. Date prisa", muestran en el avance.

Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview - A Story of Terror, Survival and Triumph se estrenará el 6 de abril, junto con la llegada de la serie Regency donde Renner participa.