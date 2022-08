Entra a La Resistencia

Al entrar al Foro Alterno, la vibra y el ambiente es distinta. Los asistentes, todos jóvenes estudiantes, se expresan sin ningún pudor, sin prejuicio, y Residente sabe cómo conectar con todos ellos.

Se llevó a cabo la primera edición de La Resistencia Festival que congregó a 28 mil 500 personas, quienes se unieron no sólo para cantar y bailar, sino también para promover distintas causas sociales, como la defensa de áreas verdes en la ciudad, que es la finalidad de este evento organizado por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, ex líder de Calle 13, salió a escena minutos después de las 21:00 horas, aunque el público esperaba que fuera puntual.

Pero mientras aparecía en el entarimado, los fans cantaron alegres "Cielito Lindo", hasta que por fin arrancó el famoso con "Bzrp Music Sessions Vol. 49".

Con este tema puso a la gente a cantar de forma efusiva su ahora frase emblemática: "Esto lo hago pa´ divertirme, pa´ divertirme", con la que finalmente cumplió el deseo de sus seguidores de cantar el sencillo que, aseguran, está dirigido al reguetonero colombiano J Balvin.

Luego siguió con temas como "Flow HP" y "Atrévete".

"Gracias, Guadalajara, por estar acá. Hace mucho tiempo que no venía, pero volver y verlos se siente cabrón, también me hace sentir más viejo, pero también más contento porque me gusta poder conectar por otras generaciones, con ustedes", dijo el puertorriqueño de 44 años.