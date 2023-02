¿Por qué todos queremos ver el regreso de RBD?

El grupo de pop mexicano RBD nació a través de la telenovela Rebelde, una adaptación de Rebelde Way, de Argentina, y producida por Pedro Damián.

RBD, ORIGEN DEL ÉXITO

Estrenada el 4 de octubre de 2004, Rebelde cuenta la historia de un grupo de jóvenes (Mía, Roberta, Guadalupe, Miguel, Diego y Giovanni) que estudian en el exclusivo Elite Way School y pese a sus diferencias, el gusto por la música los une.

Desde un inicio Pedro Damián tenía planeado crear y lanzar al mercado un grupo musical para que se posicionará al gusto del público, ¡y vaya que lo logró!

"Hay un grupo que se va a formar dentro de la historia. En ese grupo estarán algunos de los actores de la telenovela y se va a llamar RBD. Estamos viendo entre varias personas y aunque todavía no hay nada definido, supongo que estarán Anahí, Dulce María, Christopher Uckerman y otros", dijo Damián a REFORMA, en 2004.

INTEGRANTES

Anahí / Mía Colucci

Anahí inició su carrera en el programa Chiquilladas; sin embargo, su mayor éxito fue en Rebelde.

Al finalizar su historia con RBD , Anahí comenzó su carrera en solitario, teniendo un total seis discos de estudio.

Dulce María comenzó su trayectoria desde su infancia, formando parte de programas como Plaza Sésamo.

En la música, formó parte del grupo Jeans, y tras su participación en RBD también continuó como solista.

Alfonso Herrera / Miguel Arango

Alfonso Herrera comenzó su carrera con el pie derecho, al formar parte de grandes producciones como Amarte Duele, Clase 406 y Rebelde.

Tras su salida de RBD, se fue acercando a Hollywood y participó en el doblaje de El Lorax y Minions.

Christian Chávez / Giovanni Méndez

Chávez debutó su carrera como actor en la telenovela juvenil de Televisa, Clase 406, donde ganó un Premio TVyNovelas a Mejor Revelación.

Tras la separación de RBD, inició su carrera solista y comenzó a aparecer en televisión y teatro.

Maite Perroni / Guadalupe Fernández

A comparación de sus compañeros, Maite Perroni inició su carrera en la pantalla con Rebelde y tras finalizar la "Gira del Adiós", continuó su carrera como solista.

Asimismo, ha formado parte de grandes producciones como El Juego de las Llaves y Oscuro Deseo.

Christopher Uckermann / Diego Bustamante

Desde su corta edad, Christopher también inició en telenovelas infantiles como El Diario de Daniela, Amigos Por Siempre y Aventuras en el Tiempo.

Luego de intentar hacer una carrera como solista, continuó su carrera en otros proyectos televisivos y fílmicos.

¿TU ÁLBUM FAVORITO ES...?

RBD tiene en total seis álbumes de estudio, cinco en español y uno en inglés.

El primero, Rebelde, fue lanzado en 2004 y fue producido por Max di Carlo y Carlos Lara. En México, se posicionó en los primeros números de las listas, vendiendo alrededor de 550 mil copias, y consiguiendo un disco de diamante y oro.

Tras el éxito alcanzado con su primer álbum, la agrupación decidió lanzar Nuestro Amor, que además de Di Carlo y Lara, fue producido por Armando Ávila y Pedro Damián. Este alcanzó certificado triple de platino y uno de oro.

Celestial fue estrenado en 2006, bajo la producción de Carlos Lara y Armando Ávila. Logró vender aproximadamente 150 mil copias, obtener una certificación oro y platino y alcanzó dos Premios Billboard Latinos, uno a Álbum Pop Latino del Año y otro a Top Álbum Latino.

Ese mismo año, sacaron Rebel, su primer álbum en inglés. Este cuenta con 11 canciones, de las cuales, ocho fueron de discos anteriores pero traducidos al idioma y los otros tres son temas inéditos de la banda.

Empezar Desde Cero y Para Olvidarte de Mí fueron sus últimos discos.

Para Olvidarte de Mí fue el álbum para decir adiós definitivamente y despedirse formalmente de su público, esto en conjunto de su Gira del Adiós, la cual recorrió varios países de Latinoamérica y Europa.

TABLA

MEJORES ROLAS

"Sálvame"

"Rebelde"

"Solo Quédate En Silencio"

"Este Corazón"

"Nuestro Amor"

"Tras de Mí"

"Ser O Parecer"

"Inalcanzable"

"Celestial"

"Enséñame"

PRIMER REENCUENTRO

El 26 de diciembre de 2020, RBD tuvo un primer reencuentro, donde dieron Ser o Parecer: La Unión Global.

El concierto que se llevó a cabo de manera virtual, únicamente reunió a cuatro de los seis integrantes, pues no contó con la participación de Dulce María y Alfonso Herrera.

"Después de 12 años estamos aquí, otra vez juntos, ante cientos y miles de almas unidas por la música y el amor con el movimiento RBD", dijo Christian Chávez.

Pese a no haber formado parte del tributo realizado vía streaming, Dulce María no descartó la idea de cantar nuevamente con sus ex compañeros de Rebelde.

"Ellos hicieron este tributo que no fue un regreso como tal, lo que sí regresó fue la música a las plataformas, que eso fue genial para todos, en especial para los fans, y se está hablando de un reencuentro desde hace un año, bueno, no reencuentro, sino una gira o encuentro", compartió la cantante, de 37 años, a REFORMA.

¿QUÉ PASA CON 'PONCHO'?

Desde el primer reencuentro, Alfonso Herrera decidió no formar parte, y ahora con el anuncio de la gira, ¡mucho menos!

Según fuentes cercanas a TvNotas, Herrera, de 39 años, no quiere formar parte de este nuevo proyecto debido a que no se "enorgullece de haber estado en el grupo" y en caso de aceptar el nuevo show pediría una gran cantidad de dinero.

"De entrada les dijo: 'Miren, la verdad es que a mí no me enorgullece haber estado en el grupo, ni me siento digno de haber pertenecido a RBD, si lo hago, lo haré por dinero y la cifra para que yo haga la gira serán 10 millones de dólares'", dijo la fuente al medio.

No obstante, a finales de diciembre de 2022, fue interrogado sobre el motivo de su ausencia en el reencuentro de RBD, a lo que contestó que fue por motivos de trabajo, pese a ello, le deseó suerte a sus ex compañeros de elenco.

"Yo estoy feliz, yo soy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso, y de haber sido. y estoy agradecido y seguiré agradecido. Simple y sencillamente siento y estoy feliz con los proyectos que tengo en este momento y creo que una cosa no va peleada con la otra porque, a final de cuentas, mi pasado es quien me hace la persona que soy en este momento", expresó Herrera.

ADAPTAN A 'REBELDE'

En enero de 2022, Netflix lanzó Rebelde, una adaptación de la telenovela producida por Pedro Damián.

"Otra generación llega a la Elite Way School para cumplir sus sueños musicales, pero primero tendrán que enfrentarse a un enemigo familiar: la Logia, una sociedad secreta", señala la sinopsis de la plataforma de streaming.

Con dos temporadas, Rebelde cuenta con la actuación de Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Lizeth Selene, Alejandro Puente, el colombiano Jerónimo Cantillo, el argentino Franco Masini y Giovanna Grigio.

"Todo pasa en el mismo universo, hay toda la historia nueva, pero la gran sazón de todo es la nostalgia. Nosotros sentimos eso porque también nos gusta y estamos emocionados de que las generaciones más jóvenes van a poder conocer este universo.

"En la música se pudo encontrar el hilo conductor de esta historia, se entiende que en esta escuela hay la cultura de la música, porque RBD pasó por ahí", explicó Grigio a REFORMA.

'SOY REBELDE TOUR'

A finales de noviembre de 2022, los integrantes de RBD, sin Alfonso Herrera, se reunieron y lo compartieron en redes sociales, desde entonces se comenzó a especular un posible concierto en vivo.

"Si esto no es amor ¿qué es?", escribió Anahí en la descripción de una foto donde se están dando un abrazo en grupo.

Un mes después, cada uno de los integrantes archivó sus fotografías de redes sociales y publicaron el logo de la agrupación.

De igual manera, compartieron un video donde se observan clips de la telenovela, así como de la reunión que había tenido días anteriores; confirmando que ¡volverían a ponerse la corbata roja!

"Soy Rebelde", escribieron como descripción.

Al final del video, se colocó la liga del sitio web soyrebelde.world, el cual te llevaba a hacer un registro y a través de este, el pasado 17 de enero, dieron a conocer las fechas y ciudades de la gira.

"¡Prepara tu corbata! Después de 15 años el fenómeno que se robó los corazones de millones en todo el mundo desde la tele hasta los más grandes estadios se reúne!", escribió Ocesa.

Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann recorrerán varias partes de México, Estados Unidos y Brasil. En nuestro País visitarán: Monterrey, 24 de noviembre en Estadio Mobil Super; Guadalajara, 26 de noviembre en Estadio 3 de Marzo y Ciudad de México, 1 de diciembre en Foro Sol.