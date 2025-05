Sorprende en reality American Idol

El domingo, la actriz, cantante y diseñadora de moda Jessica Simpson se presentó de sorpresa durante el final de temporada del reality American Idol, marcando su regreso oficial a las actuaciones en vivo en televisión desde hace 15 años.

Haciendo gala de su voz, Simpson, de 44 años, interpretó su nueva canción “Blame Me”, de su álbum Nashville Canyon, Pt. 1, para después unirse al ex concursante del programa, Josh King, con quien interpretó su versión de 2005 de “These Boots Are Made for Walkin’”, que grabó para la banda sonora del filme Los Duques de Hazzard.

“¡Un regreso arrollador de una reina del pop, Jessica Simpson, y Josh King”, publicó la cuenta oficial de American Idol en Instagram. Por su parte, King reflexionó sobre la oportunidad de cantar con Simpson: “¡Fue un auténtico honor cantar con Jessica!”.

De acuerdo con Page Six y TVInsider, el conductor de American Idol, Ryan Seacrest, reveló que esta actuación fue la primera aparición televisiva de Simpson en 15 años.

La intérprete sorprendió a todos al adueñarse del escenario con un vestido plateado metalizado y presumiendo su nuevo color de cabello rubio oscuro.

En un video de Instagram, su estilista, Rita Hazan, describió este nuevo look como “más natural”, y un tono “rubio de atardecer desértico”, en el que trabajó por poco más de dos horas.

La actuación de Simpson en el programa, además de enloquecer a sus fans en redes sociales, recibió una ovación de pie de los jueces Luke Bryan, Carrie Underwood y Lionel Richie.

En la final del reality, donde Jamal Roberts fue coronado ganador de American Idol, superando a John Foster y Breanna Nix, Simpson se unió a otros artistas que actuaron durante la noche, como Good Charlotte, Goo Goo Dolls, Brandon Lake, Salt-N-Pepa y más.