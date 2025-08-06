Amiga confirma éxito de cirugía de Regina Murguía por cáncer de colon

Regina Murguía agradece a la vida tras superar cirugía contra cáncer

Desde la tranquilidad de su recámara, acostada en el sofá, en pijama y acompañada de su perro pug, Regina Murguía, integrante de JNS, compartió una imagen que transmite calma y gratitud tras la operación a la que fue sometida por cáncer de colon.

"Como saben, hace poco pasé por una intervención importante. No ha sido un proceso fácil, pero sí profundamente transformador. Hoy me siento renaciendo, volviendo a abrazar la vida con más fuerza y conciencia", escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Regina también reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó esta experiencia, subrayando la importancia de la salud y del amor propio: "Hay que decirle SÍ a la vida, a los nuevos comienzos, a cuidarnos, a escucharnos y a priorizarnos".

La artista aprovechó para agradecer a quienes la apoyaron durante el proceso: "Gracias a la vida por esta segunda oportunidad. Hoy estoy aquí, más viva que nunca".

A principios de julio, la cantante había compartido desde una cama de hospital que sería sometida a un procedimiento para extirpar un pólipo en el colon. Según la Mayo Clinic, un pólipo es una pequeña acumulación de células en el intestino grueso que, si no se atiende a tiempo, puede derivar en cáncer colorrectal.

"Pues recen por mí, que todo salga bien. Y si Dios quiere, en agosto ya estaré lista para continuar los conciertos", dijo en aquel momento Murguía frente a los medios.

Aunque Regina no dio detalles específicos sobre su enfermedad, su amiga cercana y compañera de grupo, Angie Taddei, confirmó en entrevista con Ventaneando que la operación fue todo un éxito.

"Nos metimos un buen susto, pero fue una intervención perfecta. Salió muy bien y ahora está en Mérida tomando aire... ya estará de regreso el viernes", comentó Angie, señalando que fue un procedimiento complejo.

Gracias a esta acción médica, los doctores lograron eliminar a tiempo cualquier rastro maligno en el organismo de Murguía.