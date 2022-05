Reflexiona Del Toro en Cannes sobre el futuro del cine

"Lo que tenemos en este momento es insostenible", dijo del Toro al comienzo del simposio "Filmmaking: What Now?", un evento de dos días para conmemorar la 75ª edición de Cannes. "En muchos sentidos, lo que tenemos (cine) pertenece a una estructura más antigua. Lo queramos o no, el futuro es inevitable".

"Cuando miramos la estructura completa de cómo somos como raza, como comunidad, vemos que todo está cambiando. Se necesitó una pandemia para sacudirlo todo. Y sobrevivimos a la pandemia porque teníamos tres cosas: comida, medicina e historias".

A diferencia de otros colegas en el pasado, el ganador del Óscar no criticó a las plataformas de streaming como Netflix, o la transición de muchos directores a proyectos para TV, pero destacó la diferencia en los medios.

"¿Hay grandes obras en la televisión? Sí. Pero, ¿tienen la escala de las películas? No muy seguido. La televisión puede generar un gran drama y, a veces, genera una gran narración, pero rara vez genera grandes imágenes a gran escala como lo hacen las películas", flexionó Del Toro.

"Nací en 1964 y vi Vértigo en video muchas veces. Pero en el momento en que la vi en la pantalla grande, me di cuenta de que nunca antes la había visto".

Aún así, el director de éxitos como El Laberinto del Fauno y La Forma del Agua, dijo que estaba dispuesto y hasta emocionado para hacer preguntas, no para esperar respuestas de la industria.

"Creo que hay muchas respuestas sobre cuál es el futuro del cine", puntualizó. "Y el futuro no nos pertenece, se pertenece a sí mismo. Así que no tengo miedo de nada, estoy en paz con el cambio de forma. Pero creo que tenemos que cuestionarnos: '¿estamos discutiendo sobre el tamaño de las pantallas o el tamaño de las ideas?'".

El delegado general de Cannes, Thierry Fremaux, dirigió la conversación de dos horas y media en el Cannes Palais. Fremaux dijo que el primer simposio de este tipo se llevó a cabo en Cannes hace unos 45 años y fue dirigido por el director italiano Roberto Rossellini.