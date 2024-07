Aún no autorizan difundir reencuentro Victoria Ruffo-Eugenio Derbez

El esperado encuentro entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez ha mantenido en vilo a sus seguidores desde que la expareja se reuniera para celebrar el nacimiento de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez y la modelo Paola Dalay. Aunque este emotivo momento quedó registrado en fotografías, desde entonces no ha trascendido ninguna imagen de los legendarios actores juntos. La razón detrás de esta ausencia de fotos se reveló recientemente.

Alessandra Rosaldo, actual esposa del comediante, compartió que compartieron más de ocho horas con Ruffo y confirmó la existencia de instantáneas de los orgullosos abuelos. Sin embargo, estas no serán publicadas debido a que José Eduardo y Paola aún no han autorizado su difusión. En una entrevista con Maxine Woodside, Rosaldo expresó: "Me muero por subir las fotos, pero aún no tenemos permiso de los papás. Las publicaremos tan pronto como nos lo permitan".

Durante la visita al hospital, todos los familiares estaban enfocados en Tessa y se vivieron momentos de profunda emoción y celebración. Según relatos de varios miembros de la familia, el ambiente fue cordial y lleno de amor, con felicitaciones mutuas al confirmarse que el parto fue exitoso.

Aunque se desconoce por qué los padres de Tessa prefieren no hacer públicas las fotos por ahora, en el pasado José Eduardo bromeó con la idea de sacar provecho económico de este reencuentro familiar.