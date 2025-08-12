Sorprenden juntos

El domingo en su presentación de la banda The Jonas Brothers realizó un inesperado reencuentro en el MetLife Stadium, Nueva Jersey.

La cantante que los acompañó fue Demi Lovato, para cantar algunas de las canciones más icónicas de la película Camp Rock.

El reencuentro de estos artistas fue un bombazo . Ya que interpretaron dos de los temas más relevantes como This is Me y Wouldn´t Change A Thing fueron dos de los hits conmemoraron la noche en su concierto de The Jonas Brothers con gritos, mucha emoción y por supuesto una gran nostalgia.

A partir de esto, muchos comenzaron a especular que luego de esta sorprendente aparición del ex elenco de Camp Rock, lo más probable es que estemos frente a una tercera filmación de esta película.