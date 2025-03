Maribel Guardia entrega a su nieto tras disputa legal con Imelda Garza Tuñón

La madrugada de este sábado marcó un momento crucial en la vida de Imelda Garza Tuñón, quien logró recuperar a su hijo José Julián, después de un período de separación que se extendió por más de un mes.

Este reencuentro se produce tras una serie de eventos desencadenados por una denuncia presentada por Maribel Guardia, abuela del infante de 7 años, que alegaba presunta violencia familiar.

La noticia del reencuentro fue recibida con gran emoción por parte de Imelda Tuñón, quien compartió su alegría a través de una publicación en su cuenta de Instagram. "Hoy ganó el amor. Hoy ganó la justicia. El día más feliz de mi vida fue cuando naciste, hoy es el segundo", expresó Tuñón, acompañando sus palabras con una conmovedora fotografía en la que se le ve tomada de la mano de su hijo.

Este emotivo momento se produce en el contexto de una disputa legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia por la custodia del pequeño José Julián.

La situación había tomado un giro inesperado cuando un juez de amparo otorgó una suspensión en contra de la Fiscalía General de Justicia y el DIF de la Ciudad de México.

En medio de la controversia, Imelda Tuñón expresó su sentir a mediados de febrero, señalando: "Lamento mucho la muerte de Julián, es algo que a mí también me dolió muchísimo; pero ahora, me has hecho vivir en carne propia lo que se siente perder a un hijo".

Estas palabras, dirigidas a Maribel Guardia, reflejaban el profundo dolor que Tuñón experimentó durante el tiempo en que estuvo separada de su hijo.

Según expresiones compartidas por la estrella, el reencuentro con José Julián representa un capítulo de esperanza y alegría en medio de un proceso legal que ha sido seguido de cerca por la opinión pública.