Adrián Marcelo critica apariencia de Gustavo Macalpin

En los últimos días, el exparticipante de "La Casa de los Famosos México", Adrián Marcelo ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Esto debido a que ha realizado algunos comentarios que lo han llevado a ser criticado por usuarios e incluso a que su canal secundario, Radar, fuera eliminado de Instagram.

A pesar de ser objeto de críticas por actitudes catalogadas como "misóginas" durante su participación en el reality show, éste sigue bromeando con algunos sucesos, como la muerte del exintegrante de la banda One Direction; pues luego de que se diera a conocer la noticia del fallecimiento de Liam Payne, Marcelo realizó una broma en sus redes, donde escribió: "Si te tiras de un edificio, solo hay one direction".

Esta publicación provocó el descontento de varios fanáticos del cantante, por lo que exigieron que sus cuentas fueran canceladas.

Adrián Marcelo crítica apariencia de Gustavo Macalpin

Su intento por captar la atención del público no ha cesado, pues recientemente volvió a dar de qué hablar, luego de que durante un nuevo episodio del podcast "Hermanos de Leche", que conduce con el comediante Iván Fematt, conocido como "La Mole" su burló de la apariencia del periodista Gustavo Macalpin, quien hace unas semanas se volvió tendencia luego de que se difundiera un video donde fue despedido mientras conducía su programa "Ciudadano 2.0" en el canal 66 de Mexicali.

Durante la conversación que tuvieron, "La Mole" planteó diversos escenarios laborales al conductor, incluyendo una oferta para trabajar en Canal 66; sin embargo, en lugar de responder, Marcelo optó por criticar la apariencia del periodista.

"¿En dónde corrieron al del copete? Sí, me incomoda el copete, no te voy a mentir. Se me hace que el vato es la mama**, pero hay un punto en el que no puedo seguir viendo algo así, con todo respeto (...) Hay un punto donde pierdes la seriedad. Por más que estés aventándote la crítica más mordaz a Claudia a AMLO, lo que nadie le había encontrado, el copete distrae."

Este intercambio provocó que "La Mole" también hiciera comentarios irónicos sobre el distintivo peinado de Macalpín, a lo que Adrián Marcelo agrego que creía que el periodista usaba ese estilo de cabello con toda la intención de que la gente hable de él.