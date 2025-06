Diego Boneta pide a los latinos no recurrir a violencia ante redadas

Las redadas antimigrantes que se han desplegado en Los Ángeles y varias ciudades de Estados Unidos ha generado que varios famosos, entre ellos Diego Boneta, alcen la voz para protestar.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el actor lamentó la situación que los migrantes indocumentados están viviendo, incluso, hizo un llamado a la acción.

"Siento una profunda tristeza por lo que está pasando, me parte el alma, me enoja, me frustra y sé que la única manera de poder aliviar eso es haciendo algo al respecto, en favor de nuestra comunidad latina", dijo.

Sin embargo, dejó claro que cualquier acción que se emprenda en favor de los mexicanos y la comunidad latina, que son el blanco de las tropas estadounidense, debe estar alejada de actos violentos

"Lo peor que podemos hacer es actuar con violencia porque de hacerlo eso generará que el otro lado (el gobierno estadounidense) diga: '¡vean, vean, vean, por eso actuamos así!'. Si ellos están siendo violentos entonces cómo le dices a un mexicano: 'no seas violento aunque ellos lo sean contigo'", añadió

El también cantante reiteró que si bien la brutalidad no es opción, tampoco lo es que la comunidad latina viva con miedo.

"La violencia no es el camino, pero tampoco lo es el miedo. No podemos tenerles miedo y tenemos que unirnos ya, alzar la voz sobre lo que está pasando, más allá del aspecto político, sino desde la perspectiva humana, moral, ética, social", señaló.

Asimismo, calificó como un como un acto despiadado que los migrantes, quienes han buscado en Estados Unidos oportunidades laborales, sean objeto de persecución por el único motivo de tratar de mejorar su calidad de vida.

"Es inhumano separar familias y hacerlo de la manera en la que lo están haciendo, es algo que me tiene muy mal, pero tenemos que alzar la voz todos, desde nuestros lugares".

Boneta, quien radica en Los Ángeles, recientemente debutó como escritor con el lanzamiento de su primer libro, una novela de suspenso titulada "El misterio de Alejandro Velasco".