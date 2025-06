Recibirán un Oscar

A 35 años de que Tom Cruise recibiera su primera nominación al Oscar, finalmente tendrá su trofeo. Y no es por sus acrobacias temerarias, al menos no exclusivamente.

Cruise, la coreógrafa Debbie Allen y el diseñador de producción de "Do The Right Thing" ("Haz lo correcto"), Wynn Thomas, han sido seleccionados para recibir el Oscar honorario en los Premios de los Gobernadores anuales, anunció la academia de cine el martes. Dolly Parton también será reconocida con el Premio Humanitario Jean Hersholt por su trabajo caritativo de décadas en alfabetización y educación.

La presidenta de la Academia, Janet Yang, afirmó en un comunicado: "Los Premios de los Gobernadores de este año celebrarán a cuatro individuos legendarios cuyas carreras extraordinarias y compromiso con nuestra comunidad cinematográfica continúan dejando un impacto duradero".