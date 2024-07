Será doctora ´honoris causa´

La cantante Mel B se convertirá en doctora "honoris causa" el próximo mes por su labor al brindar apoyo a sobrevivientes de abuso doméstico y machismo.

De acuerdo con información de la cadena BBC, la integrante de las Spice Girls recibirá el título por parte de la Universidad Leeds Beckett en una ceremonia que se realizará el próximo mes.

La famosa calificó el reconocimiento como un honor para ella, en paralelo a su activismo en defensa de los sobrevivientes de abuso doméstico.

"Completé un par de cursos de atención informada sobre trauma y violencia a principios de este año, y cuando me dijeron que me iban a otorgar el doctorado fue un honor increíble", dijo la cantante a The Sun.

Mel B lleva varios años trabajando para la organización Women´s Aids después de reconocer que ella también vivió violencia doméstica durante 10 años por parte de su ex esposo Stephen Belafonte, lo cual, recordó, también le arrebató su deseo de asistir a la universidad.

"Desde que dejé mi matrimonio les he dicho a mis amigos y familiares que me encantaría ir a la universidad, pero no creo que la gente lo haya tomado en serio. Pero esto me dio la oportunidad de hacerlo realmente.

"Estoy orgullosa de sentirme parte de esta universidad en mi ciudad natal y orgullosa de haber llegado aquí como Melanie Brown, orgullosa de haber trabajado junto a otros estudiantes y recibido una excelente orientación del personal docente", agregó, según BBC.