Reconocen su trayectoria

Con tres tequilas “encima”, que le dieron detrás del escenario, Juan Antonio Bayona se declaró en la gala inaugural del festival, el “hijo bastardo de Guadalajara”.

El director de “La Sociedad de la Nieve” y “El orfanato” recibió “El Mayahuel Internacional” a su trayectoria. Fue algo satisfactorio para el director, porque, precisamente, hace 25 años, presentó su primer corto (“Mis vacaciones”) en el certamen tapatío.

“Este premio es muy especial porque tengo un montón de amigos mexicanos, por supuesto, Guillermo del Toro (‘El laberinto del fauno’). El ‘gordo cabrón’, la verdad, sin él no habría sido posible hacer ‘El Orfanato’, película con la que he empezado mi carrera. Así que, gracias a él estoy aquí. Me declaro ‘hijo bastardo de Guadalajara’”, dijo Bayona al recibir el premio.

“En mi carrera no he mirado nunca atrás y cuando ves estos vídeos (recopilatorios de su obra) es cuando te das un poquito cuenta”, añadió.

Durante la inauguración de la edición 40 del certamen, también fueron reconocidos la actriz Dolores Heredia (“Santitos”) con “El Mayahuel de plata” a su trayectoria y la productora Mónica Lozano (“No se aceptan devoluciones”) con “El Mayahuel de Industria”.





SUS INICIOS

Hace más de dos décadas, Juan Antonio Bayona se colaba en festivales haciéndose pasar por periodista, así consiguió entrevistar a Guillermo del Toro, sin saber que años después el cineasta tapatío sería clave para que su primer largometraje viera la luz.

“Yo me hacía pasar por periodista para conseguir entradas en los festivales de cine y en los preestrenos, y había entrevistado a Guillermo, nos habíamos hecho conocidos, más que amigos”, dijo el director español en entrevista.

El vínculo creció cuando Del Toro se instaló en España para filmar algunos proyectos en los que coincidía con amigos de Bayona, y con el tiempo esa cercanía se transformó en una amistad.

“Con los años él se ofreció para echarme una mano con ‘El Orfanato’ (2007), una película que realmente necesitó de su apoyo para que pudiéramos conseguir toda la financiación, y ahí empezó mi carrera”, dijo.





SU PATRIA ES EL CINE

Bayona tiene su base en Barcelona y diseña desde ahí sus proyectos, pero asegura que su vínculo con el cine trasciende la lengua y los países.

“Es que yo creo que la patria de los cineastas es el cine. Y el cine es un lenguaje global que va más allá de la lengua y de los países”.

Al recordar el rodaje de “La Sociedad de la Nieve” (2023), su película más reciente como director, Bayona señaló que filmar en Uruguay, Chile y Argentina le permitió descubrir paisajes imponentes y colaborar con personas que hoy considera sus amigos.

Su última película, basada en la tragedia aérea de Los Andes y en la lucha por sobrevivir del equipo uruguayo de rugby, obtuvo seis premios Platino -incluyendo Mejor Dirección y Mejor Película Iberoamericana de Ficción- y arrasó con 12 Goyas, convirtiéndose en la tercera cinta más premiada en la historia del certamen.