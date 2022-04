Rechaza estar embarazada

Maite Perroni por el momento no está considerando embarazarse.

"Es totalmente falso", declaró el publirrelacionista de la RBD, aunque en el pasado la cantante aseguró que le gustaría seguirle los pasos a sus compañeras de agrupación Dulce María y Anahí, quienes ya formaron su propia familia desde hace años.

"Sí (me encantaría tener hijos). Me gustaría dos de un jalón y ya. Me encantaría tener gemelos, cuates o mellizos, dos de un jalón y ya", declaró en el pasado en entrevista con Andrea Legarreta para "Hoy".

Asimismo, Maite Perroni dejó claro que, por el momento, no está considerando embarazarse ya que tiene varios proyectos en puerta.

Cabe recordar que la actriz y el productor hicieron pública su relación sentimental en octubre de 2021, a pocos meses de que Andrés dejara a la actriz Claudia Marín, quien actualmente protagoniza la telenovela "Los ricos también lloran".