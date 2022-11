Reaparece en redes sociales

ESTÁ DE VUELTA

Desde su hospitalización, la actriz no sólo se ausentó del set de grabación de "Cabo", la más reciente telenovela de José Alberto, "el Güero", Castro donde participa, sino también de las redes sociales.

Por ello, cuando la actriz publicó un video en su cuenta de Instagram, sus seguidores no pudieron evitar demostrar el gusto que les daba volverla a ver activa en sus cuentas, ya que su hospitalización causó gran preocupación, pues la actriz fue diagnosticada con cáncer de ovario en 2017, enfermedad que superó dos años más tarde.

La publicación con la que Jones volvió a las redes fue un emotivo video de su único hijo, Maximiliano Camacho, que tuvo a lado de Alejandro Camacho.

AMOR DE MADRE

En el post puede apreciarse una fotografía de Max, en la que se encuentra recargado en un parapeto frente a la Torre Eiffel, en Francia.

La instantánea está acompañada de una canción de Queen, titulada "Love of my life".Y aunque Jones no acompañó la publicación de ninguna frase alusiva al amor que siente por su unigénito, tampoco fue necesario, pues la actriz ha hablado del profundo amor que tiene por su hijo de 33 años.

Y aunque la publicación es una dedicatoria al amor entre madre e hijo, sus amistades del medio y seguidores han colmado el post de comentarios donde le hacen saber lo felices que se encuentran de que su salud haya mejorado.