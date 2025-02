El Rey Carlos III y su documental en Prime Video

El Rey Carlos III abrirá las puertas de una mansión real en Escocia para un largometraje documental de Prime Video, en el que compartirá su visión sobre la transformación de las personas, los lugares y el planeta.

De acuerdo a The Times, el monarca, de 76 años, concedió acceso privado a los realizadores para el rodaje, que comenzó el mes pasado en Dumfries House.

El proyecto se basa en su libro "Harmony: A New Way of Looking at Our World" (2010), donde expone su creencia en la necesidad de un equilibrio entre el ser humano, la modernidad y la naturaleza para evitar una crisis ambiental.

"Más que en cualquier otro documental que haya hecho antes, el objetivo parece ser contarle al mundo lo que representa el Rey y lo que es en realidad", reveló una fuente cercana al medio internacional.

El documental, que se espera estrenar a finales de 2025 o principios de 2026, marcará un giro en la relación de la realeza con las plataformas de streaming, pues tradicionalmente han trabajado con emisoras británicas como la BBC e ITV.

La incursión de Carlos III en Amazon Prime Video se suma a la creciente presencia de la realeza británica en el mundo del streaming. Su hijo, el Príncipe Enrique, y su esposa, Meghan Markle, firmaron un millonario acuerdo con Netflix, donde estrenaron la serie Harry & Meghan en 2022.

Entre sus proyectos más recientes de la pareja se encuentran Polo, una serie sobre el deporte favorito del Duque de Sussex, y With Love, Meghan, cuyo lanzamiento fue retrasado por los incendios en Los Ángeles.