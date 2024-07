Arremete contra senador

La actriz, Jennifer Aniston, arremetió contra el senador estadounidense, J.D. Vance, luego de que trascendieran comentarios del político criticando a las mujeres que no tienen hijos.

Como pocas veces, la estrella de "Friends" acudió a sus redes sociales para responderle al conservador, que en 2021 se refirió a las mujeres sin hijos como "Un grupo de damas de los gatos sin hijos, que se sienten miserables con sus propias vidas y las decisiones que han tomado, y por eso quieren hacer miserable al resto del país también", aludiendo a personalidades de la política, como Kamala Harris.

"Realmente, no puedo creer que esto venga de un potencial vicepresidente de Estados Unidos. Todo lo que puedo decirle, Sr. Vance, es que rezo para que su hija tenga la suerte de tener sus propios hijos algún día. Espero que no necesite recurrir a la FIV (fecundación in vitro) como segunda opción. Porque tú también estás tratando de quitarle eso a ella", escribió Aniston en sus historias de Instagram.

Las palabras de Aniston trascendieron en la prensa estadounidense debido a los comentarios que surgieron durante su carrera al ser juzgada por no tener hijos.