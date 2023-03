Admite Alfonso Herrera que RBD le dejó daños psicológicos

Con motivo del estreno hace unos días de la nueva película de Luis Estrada, ¡Qué Viva México!, protagonizada por Alfonso, El País habló con el actor, quien describió el trabajar con el cineasta como "lo máximo". Además, también recordó su paso por RBD y los motivos por los que no estará en la gira reencuentro.

Y es que el actor ha sido blanco de críticas desde que anunció que no participará en el tour de su antigua banda, pues hay quienes consideran que quiere olvidar sus inicios. Incluso una publicación sugirió que su condición para regresar era una suma exorbitante de dinero.

Alfonso aclaró que tiene un mayor amor por el arte que no tiene que ver con lo económico y que su decisión de no reunirse con sus ex compañeros es porque sus proyectos actuales lo hacen más feliz. Puntualizó también que no olvida sus inicios, ya que reconoce que lo formaron para ser la persona que es hoy.

"Sé que ese proyecto (la gira de RBD) será un éxito rotundo y no tengo otra cosa más que buenos deseos para ellos", confesó.

El actor también deseó que los miembros del grupo sean bien remunerados en esta gira, pues en su tiempo como jóvenes, la mayoría de sus ganancias eran absorbidas por la televisora.

"La televisora dueña de este proyecto no fue justa y no es un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo, de que hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63 mil personas, por ejemplo, y a mí me pagaron 18 mil pesos por aquello."

El trauma de RBD

Hablando de RBD, recordó uno de los momentos más difíciles que pasó la famosa agrupación juvenil durante un evento de fans en Brasil, donde tres personas perdieron la vida debido a una avalancha de gente. Reconoció que hasta el día de hoy conserva secuelas por ese episodio.

"Hasta la fecha sigo teniendo un poco de miedo cuando voy a un lugar donde hay mucha gente. Íbamos solos y entre nosotros nos apoyamos porque no tuvimos apoyo psicológico para poder lidiar con esta situación. Fue muy duro.

"Años después regresamos a Brasil, conocimos a los familiares y conocí al papá de una de las niñas que perdió la vida. Ese evento me marcó de una manera muy profunda y por más que intento darle la vuelta, todavía ahí está."

De su participación en ¡Qué Viva México!, comentó que ser parte del elenco se sintió "como trabajar en familia".

"Yo siempre quiero estar en un set de Luis, no solo por la suerte de contar esa historia, sino por la experiencia de estar junto a él", describió.

Aunque trabajar por primera vez con Estrada en La Dictadura Perfecta le valió su contrato de exclusividad con Televisa, Poncho no se arrepiente, pues mientras la televisora le ofreció un papel como "cura sexy" en una telenovela, él prefirió cumplir una de sus metas, que era trabajar con el director.