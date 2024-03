Raye hace historia en los Brit Awards con ¡seis premios!

CIUDAD DE MÉXICO.-La inagotable fábrica de estrellas de la música británica presume una nueva luminaria: Raye.

Eso quedó demostrado cuando la artista independiente, de 26 años, hizo historia al llevarse seis galardones de los siete Brit Awards a los que aspiraba, lo cual la había convertido en la intérprete que más nominaciones ostentaba en una misma edición de la gala que reconoce a lo mejor de la música británica e internacional, equivalente al Grammy local.

Dua Lipa, Kylie Minogue, Calvin Harris, St. Vincent, Jungle, Charli XCX, Olly Alexander, Mel C, Jessie Ware, Ellie Goulding, Natasha Bedingfield y muchas otras celebridades atestiguaron en la O2 Arena de Londres cómo Raye también rompió el récord que compartían Harry Styles, Adele y Blur, quienes habían conquistado cuatro estatuillas en algunas de las ceremonias anteriores. La cantante de R&B, pop y soul arrasó en las categorías más importantes, como Artista del Año, Mejor Nuevo Artista, Canción del Año ("Escapism") y Álbum del Año (My 21st Century Blues, su primer disco).

"Estoy muy orgullosa de este álbum, estoy enamorada de la música. Todo lo que siempre quise era ser una artista, y ahora soy una artista con un Álbum del Año", dijo entre lágrimas al subir al escenario junto a su abuela.

Con éxitos como "Prada" y "Secrets", Raye, quien ha colaborado en temas de colegas como Beyoncé, Rihanna, John Legend y David Guetta, también se alzó con los Brit Awards al Mejor Acto R&B y Compositor del Año (primera vez que lo gana una mujer), donde utilizó su discurso para pedir a los ejecutivos de la música que permitan a los autores recibir pagos de regalías justos.

"Quiero normalizar el otorgamiento de puntos de regalías a los compositores. No tiene que ser a costa tuya, pero simplemente significa que si las canciones ganan en grande, entonces los escritores también ganarán en grande. Por favor, permitan que eso suceda", expresó.

El único premio que no acabó en sus manos fue el de Mejor Acto Pop del Año, una de las cinco categorías votadas por el público, pues cayó en poder de Dua Lipa, quien también fue la encargada de abrir la ceremonia con su nuevo tema, "Training Season".

"Mis fans son la razón por la que estoy aquí. Esto significa mucho para mí, porque me dan estos momentos de confianza, en los que puedo explorar la música y proponer", dijo la estrella, de 28 años.

En las categorías globales, SZA se llevó el honor como Artista Internacional del Año; Boygenius, el de Grupo Internacional, mientras que Miley Cyrus se llevó el de Canción Internacional, por "Flowers".

Para amenizar la noche, Calvin Harris y Ellie Goulding encendieron el entarimado con "Miracle", además de que el músico y DJ escocés se llevó a casa el premio al Mejor Acto Dance. Por otro lado, Jungle, el colectivo londinense de música electrónica, R&B, soul y funk, ganó como Grupo del Año.

La australiana Kylie Minogue fue reconocida como Icono Global en conmemoración por casi cuatro décadas de trayectoria y, de paso, se encargó de cerrar con broche de oro la ceremonia con un popurrí de sus éxitos, desde "Padam, Padam" hasta "Slow" y "Can't Get You Out of My Head".

"Son 36 años, y contando, de experiencias donde lo único que me mantiene es el amor por la música y la conexión con las personas. Hay una parte en mí que sigue siendo una chica de 18 años soñando con hacer música y pertenecer a esta industria", agradeció.