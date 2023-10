Eugenio Derbez ¡Supera a Swift!

Ciudad de México

Es su primera semana, Radical ha vendido 931 mil boletos y ha recaudado 60 millones de pesos en taquilla mexicana, algo que emociona a Eugenio Derbez, su protagonista, pues ha superado a títulos como Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese y Taylor Swift: The Eras Tour en sus estrenos en el país.

Cabe recordar que su primera película como director, No Se Aceptan Devoluciones estrenada en 2013, mantiene el récord de la más taquillera de México, por lo que le gustaría superarse a sí mismo.

"Estoy muy feliz y muy contento de las cifras que está haciendo la película, le ganamos a Taylor Swift y a Scorsese y para mi eso ya es un triunfo, sobre todo a Taylor, pero vamos por el récord.

"Los números para mi, como todos son relativos, si lo comparo con otras películas que he hecho quizá no son tan altos pero me dicen que después de la pandemia todo cambió, la gente ya espera que salga en una plataforma", confesó Derbez en entrevista.

El actor y comediante de 62 años dijo ser "Swiftie" gracias a su hija menor Aitana.

"Me volví Swiftie por mi hija, le encanta. Fui a acompañarla al concierto y al cine también, no me sé ninguna pero ahí voy. Intercambié pulseras en el concierto", afirmó.

La cinta basada en una historia real sigue la vida de cómo un maestro (Derbez) transformó la realidad de toda una comunidad al implementar un método nuevo de enseñanza y llevar a sus alumnos a su máximo potencial.

"En este momento y lo digo sinceramente, lo que quiero es que la gente la vea porque es una película que puede abrir una gran conversación. Estoy tratando de ver cómo podemos conectar y en vez de dividir sumar fuerzas", continuó.

Minutos después Derbez emocionó al público de la capital michoacana a su arribo a la proyección especial de Radical en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

"Eugenio, hermano, ya eres moreliano" "Ludovico, Ludovico", lo aclamaba la gente mientras el creador de programas como La Familia Peluche se tomaba fotos y firmaba autógrafos.

Con esta cinta, Derbez da un salto importante al interpretar un personaje con tintes más dramáticos.

"Mi familia me dice que yo nunca lloro porque me escondo en la comedia y sí es cierto, es una manera de ponerte una máscara, por eso creo que a los comediantes nos gusta cambiarnos al drama y nos sale bien porque tenemos una tristeza escondida", apuntó en su paso por el encarpetado.

Dentro del Teatro Matamoros donde se iba proyectar el largometraje, el comediante recibió una butaca conmemorativa con su nombre que posará en una sala de cine en el centro de la ciudad.

"Es una película de superhéroes pero estos son de carne y hueso, existen. "Ojalá (su cinta) sirva como homenaje a todos los maestros e inspire a mucha gente e inicie conversación para que se inicie cambio en la educación, no sólo en México, sino en el mundo entero", expresó.

EUGENIO VIVE UN ÉXITO CONTRAPRODUCENTE´

Los buenos números que Eugenio Derbez genera en taquilla, le ha resultado de cierta manera contraproducente al comediante. En su primera semana de exhibición, su nueva película "Radical" contabiliza cerca del millón de espectadores, pero eso no quiere decir que todo sea fácil.

"Siento que traigo una carga que ya me han adjudicado y es contraproducente: luego no se quiere promocionar (sus películas) porque dicen que son mías y no quieren meter dinero a la publicidad", comenta.

"Y no, (debe ser) al revés, si así fuera no me mataría en entrevistas, yendo a todos lados", dijo previo a la gala del filme en el Festival Internacional de Cine de Morelia. "Radical" está basada en la historia de Paloma Noyola, la tamaulipeca adolescente que hace una década fue considerada la nueva Steve Jobs por su conocimiento en las matemáticas.

En el filme dirigido por Christopher Zalla, el creador de "La Familia P.Luche" da vida al maestro que elevó la calidad en el grupo escolar de Paloma, el cual un año antes había quedado en los últimos lugares. Su anterior filme "No se aceptan devoluciones" contabilizó 15.1 millones de asistentes al término de su corrida comercial.

La película recibió en su momento 10 millones de pesos por parte del gobierno federal y devolvió a las arcas nacionales más de 50 millones de pesos. Eugenio fue recibido por cientos de fans en los alrededores del Teatro Matamoros, donde se proyectó la cinta.

"Eugenio, hermano, ya eres mexicano", "Ludovico, Ludovico" y "Regrésate" fueron algunos de los gritos que se escucharon mientras otorgaba algunos autógrafos y se tomaba selfies con los asistentes.

Durante el evento, Eugenio develó una butaca con su nombre, la cual quedará en el complejo Cinépolis Centro sede principal del certamen. "¡Que se siente, que se siente!", le gritaron los asistentes, en alusión a que estrenara el asiento. Eugenio bromeó respondiendo "se siente bien (recibir la butaca)".