Kudai se adapta como quinteto; ofrecerá show íntimo en GDL

Este 2024 marca un año de movimientos significativos para Kudai, la banda chilena de pop rock. No sólo están en la producción de su próximo álbum, sino que también están a punto de emprender nuevas giras y se adaptan a su reciente formación como quinteto con el regreso de Gabriela Villalba.

"Los fans siempre nos pidieron que Gabriela volviera a colaborar con nosotros, así que decidimos darles ese regalo importante que, por supuesto, vendrá acompañado de nueva música y un show renovado", dijo Pablo Holman, cantante de Kudai, sobre el retorno de Villalba, quien fue integrante del grupo entre 2006 y 2010.

Aunque la logística es un desafío, dado que Nicole Natalino, Tomás Manzi y Bárbara Sepúlveda viven en Chile, Villalba en Australia y Holman en México, el grupo, fundado en 2002, está decidido a que la mayoría de sus presentaciones incluyan a Gabriela. De hecho, muy pronto se presentará con ella en el Revive Tour 2024.

"Somos cinco personas que tienen que viajar desde diferentes partes del mundo... la logística es compleja, pero este año emprenderemos el Revive Tour por toda Latinoamérica, el cual estamos diseñando con nueva música y que incluirá la nostalgia que provocan las canciones de Kudai.

"Un dato y reto interesante es que la banda nunca fue diseñada para cinco personas, sino para cuatro, así que estamos reestructurando canciones para que, por ejemplo, la gente pueda escuchar un 'Ya Nada Queda' con tres voces femeninas. La misión es ardua, pero traerá un show único con un setlist actualizado", comentó Holman, de 36 años, quien lleva dos décadas residiendo en México.

El próximo disco de Kudai, que se lanzará en 2025, contará con la participación de Gabriela y también con un sonido distinto al que había hecho la banda en los últimos años, incluso después de su regreso en 2016, tras su pausa en 2010.

"Cuando nos reencontramos lanzamos Laberinto (2019), que está muy cool, pero a mí me pareció más un álbum transitorio. Durante la pandemia sacamos Revuelo (2021), que presenta una reversión de nuestros éxitos más importantes, ya que no somos dueños de las canciones originales. Nos pasó como a Taylor Swift", contó el cantante, refiriéndose a los problemas de derechos con su ex representante.

"Sobre el próximo material no puedo adelantar mucho hasta que salga la primera canción, pero para mí el disco representará una evolución musical para Kudai. Obviamente estamos explorando el rock, que a todos les gusta, y el pop, que sabemos que nos gusta, pero también habrá una transición natural con las cinco voces y sonidos modernos que no tienen que ver con el reguetón o el urbano, pero que nos aportan un nuevo sonido latino", señaló Holman. Visita íntima a Guadalajara Antes de revelar las fechas en las que el Revive Tour llegará a México, Kudai emprenderá una pequeña gira en el País como cuarteto, titulada Showcase For Fans, que se realizará entre el 8 y el 18 de agosto. El día 11 tocarán en Guadalajara.

"Nuestro público principal siempre ha sido México... la idea es que estos conciertos sean un poco más íntimos y cercanos para todos los fans que nos vayan a ver, pues aunque habíamos vuelto a tocar en el País, lo habíamos hecho con los 2000 Pop Tour, por lo que ya hace falta un reencuentro más directo", agregó Hoffman.

El lanzamiento del nuevo disco se espera para 2025, con un par de sencillos programados para salir antes de que termine el año.

Tour Showcase For Fans México 2024

8 de agosto - Puebla 9 de agosto - CDMX

10 de agosto - Monterrey

11 de agosto - Guadalajara

15 de agosto - Toluca

16 de agosto - Querétaro

17 de agosto - Pachuca

18 de agosto - CD. Juárez

¿Qué? Concierto de Kudai "Showcase For Fans"

¿Cuándo? 11 de agosto, 18:00 horas

¿Dónde? C3 Stage (Av Vallarta 1488, GDL)

¿Cuánto? Desde 971 pesos en general hasta mil 543 pesos con Meet and Greet