Quiere Glen Powell descansar de Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO.-Glen Powell, quien ganó fama por sus roles en las cintas Top Gun: Maverick y Con Todos Menos Contigo (Anyone But You), declaró recientemente, en una entrevista para The Hollywood Reporter, que se alejará brevemente de Hollywood.

Entre las primeras cosas que admitió el histrión fue su deseo de reunirse de nuevo con sus padres en su ciudad natal, Texas, además de afirmar su ímpetu por terminar su carrera universitaria de una vez por todas.

Cabe mencionar que el actor, de 35 años, también dejó claro que esto no significa que se retirará definitivamente de su carrera artística, ya que es algo que lo seguirá a donde vaya.

La repentina decisión de Powell surgió luego de ver el éxito de sus más recientes cintas, ya que él considera que solo creando un "piso firme" se puede asegurar que un descanso no será peligroso.

"Llegar a este punto en Hollywood es por lo que ahora puedo dejar Hollywood. Es como si me hubiera ganado la posibilidad de volver con mi familia", admitió.

El histrión también puntualizó el hecho de que se vio obligado a demostrar su valía ante los altos mandos y productores, ya que necesitaba que vieran su facilidad para "abrir una película", así como el carisma para protagonizarlas.

Una prueba de lo anterior es el testimonio de Peter Cramer, presidente de Universal Pictures, quien denomina a Powell como un paquete completo, además de que lo eligió para participar en el filme Twisters.

Se le cuestionó el motivo para dejar todo atrás y correr feliz hacia sus padres, considerando el éxito y los ingresos que ha generado hasta ahora.

"Lo que me hace sentir en conflicto con algunas partes de este momento es que me gusta elegir cuándo estoy al frente. Y estoy más que feliz de estar en una gira de prensa. Me encanta. Me encanta actuar como Jimmy Fallon: sales, firmas autógrafos, haces todo.

"¿Qué es lo incómodo?, es la idea de que eres una función. Alguien dirá: 'Oye, amigo, ¿quieres venir a la casa de este tipo?, sí, iré. Y luego llegas, y de repente estás allí para el derroche de tequila de alguien y, luego, hay un fotógrafo y dices: 'Espera, ¿qué estamos haciendo aquí?'... Creo que tienes suficientes de ellos y ya solo quieres tanto acercarte a tu familia, o correr hacia ellos", afirmó.