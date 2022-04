Quería ser estilista de su ex

"Kanye siempre me ha vestido, siempre ha trabajado en mi estilo", dijo Kim Kardashian en la presentación del episodio de estreno de la serie.

"Creo que debería hacer un poco de música, un poco de diseño para Adidas y también puede hacer esto adicionalmente", dijo de manera burlona Khloé antes de que Kim hiciera la confesión.

"A principios de la década de los años 2000, literalmente me enviaba correos electrónicos al azar con diferentes looks y cuál debería ser mi estilo...y me enviaba muchas imágenes como referencia. Siempre ha sido algo que hacíamos juntos", continuó.

Sin embargo, la empresaria de SKIMS dijo "también una parte de mí quiere ser totalmente independiente".