Molesto con Tarantino

El actor George Clooney está molesto con Quentin Tarantino debido a comentarios recientes del director sobre su estatus como estrella de cine. En una entrevista con GQ, donde Clooney compartió espacio con Brad Pitt, el actor reveló su incomodidad tras una declaración de Tarantino.

"Quentin dijo alguna mierda sobre mí recientemente, así que estoy un poco irritado con él. Hizo una entrevista en la que estaba nombrando estrellas de cine, y estaba hablando de Pitt y de alguien más, y luego éste dice, ´¿Y qué hay de George?´; él respondió: ´Él no es una estrella de cine´. Y luego, literalmente, dijo algo como: ´Nómbrame una película desde el milenio´. ¿Desde el milenio? Eso es, básicamente, toda mi maldita carrera".

"Así que ahora estoy como, ´está bien, amigo, que te jodan´. No me importa darle mier**. Él me dio mier**. Pero no, mira, somos realmente afortunados de haber trabajado con estos grandes directores. El director y el guion son lo que te mantienen vivo", dijo el actor.