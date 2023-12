Caso Trevi-Andrade: 10 puntos para entender qué ha pasado

CIUDAD DE MÉXICO

Al parecer la cantante Gloria Trevi no puede deshacerse de su pasado, ya que el pasado jueves, anunció que ha iniciado una demanda en contra de su ex manager y ex pareja Sergio Andrade, por los delitos de agresión sexual, agresión e imposición intencional de angustia emocional, entre otros siete cargos más, todo esto ante una corte del Estado de California; pero esto es sólo el capítulo más reciente de una historia que se vine escribiendo desde finales de los 80 y que parece no tener un fin, así que aquí explicamos brevemente el contexto.

1.- Los caminos de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y Sergio Gustavo Andrade Sánchez, nombres reales de Gloria Trevi y el productor Sergio Andrade, se encontraron en 1984, cuando la cantante era una niña de 15 años y se integró al proyecto Boquitas Pintadas, donde también conoció a María Raquenel Portillo Jiménez "Mary Boquitas".

2.- En 1989 Gloria Trevi inicia su carrera como solista de la mano de Andrade, con el álbum ¿Qué hago aquí?, convirtiéndose en un fenómeno e iniciando una exitosa carrera que incluyó giras internacionales y cuatro discos más que la elevaron al nivel de superestrella; en ese momento Sergio Andrade ya contaba con un nutrido grupo de "pupilas", incluyendo a las hermanas de la Cuesta, que lo seguían y obedecían incondicionalmente.

3.- Los problemas se ven venir cuando en 1996, durante un concierto en el Auditorio Nacional, Gloria anuncia su retiro de los escenarios, debido al supuesto cáncer de columna que aquejaba a Sergio Andrade. A los pocos meses inicia negociaciones con TV Azteca para integrarse a sus filas, pero finalmente firma un contrato de exclusividad con Televisa, lo que le crea una enemistad con la televisora del Ajusco que dura hasta el día de hoy. En septiembre de 1996 debuta como conductora del programa "XETU Remix", pero el 3 de enero de 1997 termina sus transmisiones y Gloria Trevi sale del país junto a Andrade y el resto de las chicas.

4.- La bomba estalla cuando en 1988 la cantante y exesposa de Sergio Andrade, Aline Hernández publica el libro "La Gloria por el infierno", donde cuenta cómo Gloria Trevi atrae a jóvenes, por lo regular menores de edad, y las convence de integrarse al clan, donde son manipuladas y obligadas a tener relaciones sexuales con el productor, además de incluir su propia experiencia. Desde ese momento el clan comienza un viaje que lo llevará primero a España, luego a Argentina y finamente a Brasil.

5.- En 1999 la señora Teresita de Jesús Gómez, madre de Karina Alejandra Yapor Gómez, presentó una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua en contra de Sergio Andrade, Gloria Trevi, María Raquenel Portillo "Mary Boquitas" y Marlene Calderón por los delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores en perjuicio de su hija. La Procuraduría de Chihuahua gira un orden de aprehensión en su contra.

6.- El 13 de enero del 2000 Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquenel son detenidos en Río de Janeiro, Brasil, desde ese momento comienza una lucha de casi tres años por parte del Gobierno Mexicano por la extradición de los tres y las constantes apelaciones por parte de la defensa para evitarlo, ya que el también compositor aseguraba que de llegar a México era seguro que terminarían con su vida.

7.- Finalmente el 21 de diciembre de 2002 Gloria Trevi regresa de manera voluntaria a México, de inmediato fue trasladada a un penal de Chihuahua, pero después de dos años en prisión en nuestro país, ella, María Raquenel Portillo "Mary Boquitas" y Marlene Calderón, fueron absueltas de los cargos y puestas en libertad de manera inmediata, no así Sergio Andrade, quien fue condenado a siete años y diez meses de prisión por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores en perjuicio de la excorista Karina Yapor.

8.- En 2017 Gloria Trevi interpone en una corte estatal de Edinburgo, en McAllen, Texas, una demanda en contra de TV Azteca y Pati Chapoy, por iniciar una campaña de difamación hacia su persona mientras ella enfrentaba las acusaciones de la familia Yapor, lo que consideró una venganza por no querer firmar la exclusividad con dicha televisora; el proceso legal aún continúa.

9.- En 2022 nuevamente Gloria se ve envuelta en una polémica, cuando decide demandar al comunicador José Manuel Torres Morales, mejor conocido como "Chumel" Torres, por violencia de género y difamación al hacer constante referencia al caso Trevi-Andrade; pero el Poder Judicial de la Ciudad de México desestimó las acusaciones en 2023.

10.- En diciembre de 2022 de nueva cuenta el clan Trevi- Andrade vuelve a ocupar los encabezados de los medios, cuando dos mujeres que pidieron estar en anonimato acusan en California, Estados Unidos, a Gloria Trevi, A María Raquenel y a Sergio Andrade de corrupción de menores y abuso sexual hacía ellas en la década de los 90, cuando eran menores de edad. En septiembre se realizó la primera audiencia y Gloria fue representada por Camille Vasquez, exabogada de Johnny Depp; el caso sigue su marcha.