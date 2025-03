Galardonada: Recibe estrella

La actriz Gal Gadot fue honrada ayer con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, pero la ceremonia se vio interrumpida por manifestantes con posturas tanto pro-palestinas como pro-israelíes.

Decenas de personas se agruparon en las cercanías del evento, levantando pancartas con mensajes como "Los héroes luchan como palestinos" y "Viva, viva Palestina", mientras otros defendían a Israel.

La ceremonia, que comenzó con un retraso de 15 minutos, estuvo marcada por consignas como "Arriba la liberación, abajo la ocupación" y "Ni un centavo más para el crimen de Israel", lo que creó un ambiente tenso durante el evento, según informó el medio internacional Variety.

EMOTIVO DISCURSO

A pesar de la protesta, Gadot, de 39 años, recibió su estrella en una ceremonia presentada por Steve Nissen y ofreció un emotivo discurso.

"Soy solo una chica de un pueblo de Israel, y esta estrella me recordará que con trabajo duro, pasión y algo de fe, todo es posible", afirmó.

La actriz agradeció especialmente a Vin Diesel y Patty Jenkins, quienes estuvieron a su lado en su carrera, y destacó la importancia de su participación en la saga de Rápidos y Furiosos, un hito que cambió su vida profesional.

"Te arriesgaste con alguien completamente desconocido y me invitaste a la familia de Rápidos y Furiosos. ¡Menudo comienzo! Fue mi primera película, y tu fe en mí cambió por completo el curso de mi vida", le dijo a Diesel.





AGRADECIDA

"Al recorrer este camino juntas, has sido un faro de luz y siempre me has guiado con amor y compasión. Trabajar contigo me enseñó a confiar en mí misma y en mis capacidades como actriz. Fue solo después de nuestra película que finalmente comencé a considerarme 'actriz'", le expresó a Jenkins, directora de La Mujer Maravilla.

Gal Gadot, quien defiende abiertamente a Israel, especialmente después del ataque terrorista de Hamás en octubre de 2023, ha utilizado su plataforma para expresar su indignación por la falta de condena a los ataques en diversas partes del mundo.

"Nunca imaginé que en las calles de Estados Unidos y en otras ciudades del mundo veríamos a gente no condenando a Hamás, sino celebrando una masacre de judíos", dijo durante su discurso en la cumbre de la Liga Antidifamación en Nueva York.

A pesar de las críticas por sus posturas políticas, la histrionisa sigue firme en sus creencias, afirmando que su conciencia está tranquila.

SU PRIORIDAD

