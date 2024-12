Concierto Maná 2024 en Palacio de los Deportes

Por: Agencia Reforma

Diciembre 07, 2024 - 11:36 a.m.

Maná colocó la última joya de su corona musical con la que cerró su gira México Lindo y Querido 2024 en el Palacio de los Deportes, donde alzó la voz para frenar la violencia contra la mujer y proteger al medio ambiente.

Como el concierto estaba programado para iniciar a las 21:00 horas, la gente empezó a gritar y a las 21:45 horas apagaron las luces del recinto dejando el escenario principal con luces doradas y la publicidad del evento.

Mientras tanto el público se estuvo organizando la clásica ola de ida y vuelta con todo y las luces de los celulares para animar a que la banda saliera a tocar.

A las 21:54 horas, se proyectó la calavera de azúcar que traen para promocionar su gira iluminada con los colores de la bandera mexicana frente a un sold out de 18 mil 699 personas, según Ocesa.

Después la pantalla fue subiendo hasta llegar a una altura que todos los presentes pudieran ver y destacó un electrocardiograma rosa hasta que el vocalista Fher Olvera, el bajista Juan Calleros, el baterista "Álex" González y el guitarrista Sergio Vallín salieron para arrancar con "Manda una Señal" y el ritmo cardiaco de la pantalla iba cambiando según la melodía y apareció la palabra "amor".

El cantante destacó por su camisa satinada azul y por su euforia al desplazarse de un lado al otro del escenario mientras un dron volaba entre el público al cantar "De Pies a Cabeza" y se encendió la pantalla detrás del escenario.

"Está con madre estar aquí esta noche. Estamos más que contentos y felices, los Maná, después de andar por muchos países de arriba y abajo, del otro lado del Atlántico. Después de 100 conciertos esta noche terminamos con toda la carne al asador", dijo Olvera, quien caminó con cuidado sobre la pasarela frente al escenario para evitar caerse como hace unos años.

Durante "Ángel de Amor" proyectaron un fragmento de la película De la Calle en la que actuaban Luis Felipe Tovar y Maya Zapata, como víctima de violencia, y al final incluyeron la leyenda: "No a la violencia contra la mujer".

"El Palacio es el Palacio y la raza es la raza aquí... Sí no compartes nunca tiene sentido, lo único que no me late ni me latirá es hacer 'Labios Compartidos'".

La banda hizo un llamado a cuidar el medio ambiente y a la altura de la pasarela descendió una tortuga gigante y Olvera se puso a un costado de ella durante el turno de "Cuando los Ángeles Lloran".

"Es un gran honor y una gran sorpresa que las nuevas generaciones nos busquen tanto. Lo voy a decir con todos sus puntos, comas y palabras, que chingón que no nada mas exista el reguetón. Chido, pero ya estuvo de Bugs Bunny, pero está chido que podamos hacer nuestra chamba todos los demás", dijo para dar paso a "Vivir sin Aire", tema que compuso en Jalisco donde el techo eran los racimos de estrellas.

Luego de una gira que rompió fronteras al tocar en 32 ciudades de Estados Unidos, 10 países de Latinoamérica, incluido México con tres sold out en el Auditorio Nacional y su primera vez en el Vive Latino, España y Londres al conquistar el escenario de Wembley Arena, Olvera recordó viejos tiempos en el "Domo de Cobre" desde el 2012.

"Hay cuota de contaminación. Vamos a echarnos un traguito bien cargado para que baje el smog", bromeó el cantante y se tomó todo su vaso mientras el público le gritaba "fondo, fondo, fondo".

La banda jalisciense logró unir las voces de los presentes en "Oye mi Amor", donde dividió al público para ver cuál era el lado que gritaba más fuerte y los fue dirigiendo con una lámpara, e hizo unos arreglos de reggae al estilo de Bob Marley.

La batería se iluminó y fue el momento protagónico de "Álex" González con un solo de casi cinco minutos, en el que cerró los ojos casi todo el tiempo, ocasionó euforia en el público y gracias a las tomas del dron destacaron los cráneos colocados sobre los platillos. Al terminar caminó sobre la pasarela para recibir el amor de los fans, tomarse una foto y lanzar sus baquetas.

En un escenario secundario cuadrado con focos en tonalidades doradas, un espacio que llamaron la "isla para echar bohemia", el cantante y el guitarrista Sergio Vallín comenzaron con "Te Solté la Rienda", tema que originalmente interpretaba José Alfredo Jiménez. Olvera, quien portó una camisa satinada roja que contrastaba con su playera negra con una calavera, no soltaba su linterna.

Posteriormente subieron el resto de los integrantes y el baterista traía un trago en la mano. Olvera contó una anécdota que tuvo con una ex novia a la que le escribió "Te Lloré un Río".

La bohemia continuó con "El Reloj Cucú" y en el escenario pusieron una casita de luces led amarilla. A la velada se sumaron "Bendita tu Luz" y en un espacio para las complacencias cantaron "Hechicera" y "Huele a Tristeza" y "No ha Parado de Llover".

Olvera subió a una fan llamada Valeria y le pidió dedicar "Eres mi Religión" a las personas que más ama y ella optó por sus hijos, Brandon y Alejandro.

Maná volvió al escenario principal caminado entre la gente que estaba en la pista y el vocalista abrió paso con su lámpara mientras el baterista le daba un beso a la cámara.

Rumbo a la media noche, Olvera dedicó "Me Vale" a la gente hipócrita y a los que fueron auténticos como John Lennon y Albert Einstein, de quienes proyectaron imágenes en las pantallas junto a la palabra "respeto".

Ya entonados con unas copas encima, pero siendo profesionales ante todo, los integrantes de Maná interpretaron "En el Muelle de San Blás", el cual representaron con unas cercas en la pasarela y la gente los acompañó la canción con las palmas.

Pasada la media noche y con algunas personas que ya se habían ido para salir antes, la velada terminó con "Clavado en un Bar", donde se cubrió con la bandera de México y presentó a cada integrante, y como broche de oro "Rayando el Sol".