Belinda y Luis Gerardo Méndez protagonizarán la serie "Mentiras"

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 2009 los amantes del teatro y los musicales han disfrutado de "Mentiras", una puesta que, a través de los grandes éxitos de los 80, cuenta una historia de amor, desamor y engaños.

Sin embargo, a más de 10 años de su estreno, la obra está lista para dejar el teatro y trasladarse a la pantalla chica, y es que, de acuerdo con la revista "Variety"", ahora se convertirá en una serie de "streaming" que estará bajo la dirección de Gabriel Ripstein.

En un comunicado de prensa, Ripstein aseguró que este proyecto rendirá tributo a una de las producciones más queridas por el público y para ello contarán con un equipo encabezado por Belinda y Luis Gerardo Méndez: " Para darle vida a esta historia, contada con más de 30 de las canciones más exitosas de los años 80, hemos reunido un elenco y un equipo espectaculares", se lee en el texto.

Son muy pocos los detalles que se conocen sobre este proyecto, y aunque aún no tiene fecha de estreno, "Mentiras", se sabe que la serie estará bajo la producción de la plataforma Prime Video.

Sobre sus protagonistas, la cantante Belinda y el actor Luis Gerardo no han sido parte de ninguna de las temporadas del musical; sin embargo, ambos formaron parte de "Hoy no me puedo levantar".

El elenco lo completa Regina Blandón, Mariana Treviño y Diana Bovio.

"Mentiras", el musical, sigue la historia de cuatro mujeres que son citadas, de manera misteriosa, en funeral. Ahí descubren que el difunto mantenía una relación simultánea con cada una de ellas, por lo que se convierten en las principales sospechosas de la muerte.

Por su parte, la serie abordará temas actuales y una crítica social en tono de comedia.