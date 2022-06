Protagonizará el Pride 2022

La cantante confirmó la noticia a través de un video en vivo que realizó en su perfil de Instagram, donde se mostró muy emocionada, ya que será la protagonista del carro conmemorativo de TikTok, la famosa plataforma de videos.

En la grabación, la también actriz se dejó ver en el interior de su casa, cocinando y con una copa de vino en la mano, y ante la presión de los seguidores, quienes le pedían aclarar si estaría o no presente en el Pride, decidió "soltarlo".

"Nos vemos el sábado, ¡ay! ya lo voy a decir, pues voy a estar el sábado en el Pride, ¡sorpresa!, obviamente con mi familia de TikTok", dijo.

Danna también expresó que le entusiasma enormemente poder celebrar el amor en todas sus formas, una causa que apoya desde hace varios años.

"Ya falta poquito, ya lo dije... ya lo puso TikTok, ¡listo! Estoy lista para celebrar el amor, no saben la ilusión que me hace, o sea, "heavy", me estoy preparando "heavy"", agregó.

La intérprete de "Mala fama" no estará sola en el trayecto del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, ya que la famosa plataforma también ha confirmado que a Mario Bautista y Paty Cantú.