Yolanda Andrade confiesa padecer enfermedad degenerativa sin cura

Yolanda Andrade reapareció y habló sobre cuál es su estado de salud actual, después de que desde hace varios meses no se ha presentado en el programa "Montse & Joe", junto a su amiga e inseparable Montserrat Oliver; la conductora se sinceró al decir que lo que padece no tiene cura.

Andrade, de 53 años, se estaba recuperando lejos de la Ciudad de México, en Sinaloa y en Tulum estuvo con su familia y admite que eso le ha caído muy bien, y los doctores le han dicho que va por buen camino, sin embargo, el pronóstico no es positivo.

"Tengo dos diagnósticos, y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura; conclusión, médicamente quiere decir que científicamente me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios", dijo.

Aunque no reveló el nombre de lo que padece, sí dijo al programa "Venga la Alegría" que más adelante dejará de caminar y de hablar.

"Es una enfermedad degenerativa y bueno, los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etcétera", confesó.

En marzo de 2025, circuló un audio donde la conductora habla de que padece esclerosis múltiple, aunque posteriormente lo negó; la esclerosis es una enfermedad incurable que afecta el sistema nervioso central, por ello tomó hace unos meses un tratamiento en la Clínica Mayo, en Estados Unidos.

-----¿Qué viene para Yolanda Andrade?

Desde hace un par de años Yolanda Andrade comenzó con sus problemas de salud que la mantuvieran alejada del trabajo en varias ocasiones, pues le diagnosticaron un aneurisma cerebral, lo que la llevó a estar hospitalizada en 2023 tras sufrir un sangrado importante relacionado con el aneurisma.

Un aneurisma cerebral es una protuberancia o ensanchamiento anormal en la pared de un vaso sanguíneo del cerebro. Esta zona debilitada puede dilatarse y llenarse de sangre, y si el aneurisma se rompe, puede causar sangrado en el cerebro o alrededor de él, lo cual es una emergencia médica.

Andrade, quien siempre se ha mostrado con ánimo de vivir, presentó, en diversos momentos, fatiga extrema y complicaciones que la llevaron a usar parche en el ojo debido a sensibilidad a la luz, además de que tuvo episodios de dolor y problemas motrices que la alejaron definitivamente del trabajo mediático.

En esta reaparición, Yolanda agradeció las muestras de cariño de sus seguidores, así como de colegas y de gente que con la que no tenía comunicación desde hace mucho; Andrade se sinceró al decir que se siente mejor lejos de la Ciudad de México, pues la arena de Tulum le ayuda a caminar mejor.

"Me dicen que voy muy bien, me sentía mejor en Tulum porque es más fácil caminar en la arena que en el asfalto, y el ruido de la ciudad, pero voy mejorando muy bien", compartió.

La conductora, que suma casi 35 años de trayectoria en la televisión, agradeció las oraciones y dijo estar muy contenta por el amor que ha recibido de la gente; adelantó que le gustaría que su bioserie la hiciera Michel Castro, hijo menor de Verónica Castro, con quien Yolanda ya habría tenido un acercamiento.

"Estoy muy contenta, muy agradecida de tantas muestras de amor que he recibido de muchísima gente, oraciones; hay mucha gente que me abraza que yo no sabía que me conocía, tengo 34 años trabajando en la tele con ustedes", recordó.