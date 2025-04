Adiós Memo

Memo del Bosque, ex productor de Televisa conocido por su destacado trabajo en programas como 100 Mexicanos Dijieron y El Calabozo, falleció este lunes a los 64 años, según se confirmó en su cuenta oficial de Instagram.

"Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más", se lee en un comunicado.

"Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor".

LO INTENTÓ HASTA EL FINAL

Hace apenas unos días, Del Bosque ofreció detalles de su estado de salud en sus redes sociales, junto a imágenes en donde se le veía un poco demacrado.

"Vamos por el intento más grande de salud que haya vivido hasta ahora. Abrazo enorme para todos los que lo necesitan. Dios contigo", escribió el productor el jueves 6 de marzo por la noche.

"No hay nada imposible para un Dios que nos ama, nos ve y nos escucha", escribió su esposa, la actriz y modelo Vica Andrade, junto con un video en el que, junto a sus hijos Luna, Coral y Luca, está rodeando la cama del productor a inicios de marzo.





LARGA LUCHA

Sin dar detalles sobre su diagnóstico, en días anteriores el productor comentó que estaba atravesando por problemas de salud y estaba recibiendo tratamiento en Texas a cargo de su médico Juan Francisco Castro. Incluso, celebró a distancia el cumpleaños de su esposa.

"Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno. Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su Creador", añadió el productor en su comunicado de este lunes.

"La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi Señor. Con amor, Memo del Bosque".

Según su amigo, el productor Gerardo Quiroz, afirmó que Del Bosque enfrentó una serie de crisis de salud en los últimos tres meses.





APORTACIONES

Una de sus aportaciones más grandes a la industria del entretenimiento fue la creación del canal de música Telehit, el cual inició transmisiones el 27 de agosto de 1993, y estuvo a cargo de la producción y dirección entre 1993 y 2019. Del Bosque gestionó los contenidos de Telehit y parte de la logística los Premios Telehit y Vive Latino.

La Jaula fue la primera serie de televisión que dirigió en 2004. Como parte de sus éxitos están los programas Las Pellizcadas de Márgara, New Generation, Logout y Login.

SU LEGADO

Durante la década de los 90, Del Bosque mantuvo siete años de noviazgo y uno de matrimonio con la conductora Mónica Noguera, a quien conoció, al igual que a su esposa actual, Viva Andrade, en el programa Al Fin de Semana.

En 2017, enfrentó una fuerte lucha al ser diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer originado en los glóbulos blancos del sistema linfático que produce células malignas y afecta directamente al sistema inmunológico.

Cuando Del Bosque se enteró de su condición, pensó que era una lesión vinculada al cáncer; sin embargo, su oncólogo le mostró los 23 tumores que encontró en su cuerpo gracias a una radiografía.

Pese a que es un tipo de cáncer que se puede originar en diversas zonas, el que le dio al productor le afectó los huesos y su sistema linfático, por lo que se vio en la necesidad de vender su casa para pagar sus gastos médicos.

El 5 de septiembre de 2022, Del Bosque anunció su salida de Televisa luego de 30 años de trabajar para la empresa.