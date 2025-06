Desconoce temáticas que abordará ViX

Benny Ibarra desconoce por completo lo que abordará la bioserie sobre Timbiriche, grupo que integró desde su inicio en los 80 porque, finalmente, ninguno de sus compañeros fue invitado a ella.

La producción de ViX, que se ha realizado en locaciones y foros de Sudamérica, ha sido mantenida bajo llave, desconociéndose las temáticas que abordaría del grupo juvenil.

Timbiriche fue integrado inicialmente por Benny, Sasha, Mariana Garza, Alix, Paulina Rubio y Diego Schoening.

Andrea Chaparro ("Como agua para chocolate") y Luis de la Rosa ("Luis Miguel, la serie") forman parte del elenco de la historia.

"No sé nada, ya la veremos, a ver qué pasa; no es algo que esté cercano a mí. No fuimos invitados a ser partícipes de este ejercicio y no sabemos de qué va", dice Benny a pregunta expresa.

Sobre si existe alguna molestia por no ser invitados, el intérprete de "Cielo" es tajante.

NO OPINA

"Prefiero no opinar, pero en su momento nos tocará hablar. También creo que no hay que prejuzgar", subraya.

Benny asistió esta noche a la premier de "Nuestros tiempos", película de ciencia ficción en la que comparte protagónico con Lucero, y que llegará a Netflix el próximo día 11.

La cinta dirigida por Chava Cartas ("Contraataque") gira sobre dos profesores de la UNAM que en los 60´s inventan una máquina del tiempo y con ella viajan al presente.

"Cuando me la ofrecieron yo estaba con la obra ´Vaselina´ viendo ´Jesucristo Superestrella´ y dije que no era el momento para hacer cine, pero me dijeron que era con Lucero, que nos conocemos desde niños y con Chava, y dije: ¿Cuándo arrancamos?", recuerda.