Desmiente problemas de alcoholismo

"Que no se preocupen, preocúpate en tu casa. Yo no estoy preocupada por mi mala fama, así soy yo, me gusta la fiesta, me echo una copa, estoy produciendo, estoy trabajando, no, no puedo darle gusto a todos. "Lo que yo disfruto es la vida y no tengo por qué pensar en qué me tienen qué decir. Soy feliz, tengo una pareja, una familia, me la paso muy bien", expresó la intérprete de "Mala Fama".