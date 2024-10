Quiere privacidad

Aunque por un momento Jennifer López sintió que su separación de Ben Affleck la iba a "derrumbar por completo", hoy no se arrepiente de su decisión. La cantante asegura que ha aprendido la lección tras su largo historial de fracasos amorosos y, a pesar del dolor vivido, se siente fortalecida.

En una reciente entrevista con "Interview", la intérprete confesó que, si bien está aterrada, al mismo tiempo se siente entusiasmada por la libertad que ha encontrado. "Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí", dijo con firmeza.

Una fuente cercana a Affleck comentó: "No sabía que ella iba a hablar de su relación, pero asumió que, eventualmente, sucedería. Es parte de su vida, como muchas otras cosas, y sabe que no se va a librar de eso".

La misma fuente agregó que, pese a que Ben preferiría que los detalles íntimos de su romance se mantuvieran en privado, es consciente de que Jennifer "siempre ha sido abierta sobre su vida personal".

La expareja enfrenta complicaciones debido a que no firmaron un acuerdo prenupcial antes de casarse en agosto de 2022. Desde entonces, han colaborado en varios proyectos juntos, como las películas Unstoppable, This Is Me... Now y Kiss of the Spider Woman, lo que ha llevado a especulaciones sobre si su compañía de producción también podría estar involucrada en la división de bienes.