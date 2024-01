Conmemora Priscilla Presley muerte de su hija Lisa Marie

CIUDAD DE MÉXICO.-Priscilla Presley rindió homenaje a su hija Lisa Marie en su primer aniversario luctuoso.

A través de redes sociales, Priscilla, de 78 años, afirmó que no ha dejado de pensar en su primogénita, quien perdió la vida a los 54 años de edad.

"Hoy es un día muy solemne. Ha pasado un año desde tu fallecimiento y no pasa un día en el que no piense en ti y te extrañe. Descansa en paz Lisa. Ahora estás en los brazos de tu amado padre. Sólo eso... me da consuelo. Mamá", escribió en X.

La hija de Lisa Marie, Riley Keough, también recordó a su madre compartiendo una foto juntas, donde se observa a una pequeña Riley sonriente frente a la cámara, mientras que Lisa Marie mira una mesa.

Lisa Marie Presley murió el 12 de enero de 2023 debido a una obstrucción intestinal causada por adherencias de una cirugía de pérdida de peso realizada años antes.

La fallecida cantante nació en 1968 como hija única de Elvis y Priscilla, y era la única heredera de la propiedad Graceland, que heredó en 1980, según Mirror.