Muestra respaldo público a su esposo

Meghan Markle mostró su respaldo público a su esposo, el Príncipe Enrique, tras la reciente derrota legal que le negó el derecho a recibir protección policial financiada con fondos públicos durante sus visitas al Reino Unido.

La Duquesa de Sussex, de 43 años, compartió en sus redes sociales una emotiva fotografía en blanco y negro donde el Duque de Sussex camina por un jardín, sosteniendo la mano de su hijo Archie, de 6 años, mientras lleva a su hija Lilibet, de 3 años, sobre sus hombros.

La imagen, que no fue acompañada de palabras, fue interpretada como un mensaje de unidad familiar en un momento especialmente delicado para la familia real, destacando la cercanía entre Meghan, Enrique y sus hijos.

La publicación ocurrió apenas un día después de que el Tribunal de Apelación del Reino Unido ratificara que Enrique, de 40 años, no recibirá seguridad estatal al regresar a su país natal, por lo que deberá contratar protección privada.

MUY TRISTE

El fallo representa un nuevo revés para Enrique, quien desde su salida de la familia real en 2020 ha expresado reiteradas preocupaciones por la seguridad de su familia. "Estoy bastante triste porque no podré mostrarles a mis hijos dónde crecí. No me imagino un mundo en el que pueda traer a mi esposa e hijos de vuelta al Reino Unido en este momento. Y lo que van a extrañar es, bueno, todo", dijo en una entrevista con la BBC.

El Duque de Sussex también se refirió a las tensiones con la familia real, especialmente con su padre, el Rey Carlos III, destacando la falta de comunicación entre ambos.

QUIERE DIALOGAR

"Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir luchando, la vida es preciosa", afirmó Enrique, mostrando apertura a retomar el diálogo familiar.

Tras renunciar a sus funciones reales, Enrique y Meghan se mudaron a Estados Unidos, donde han construido una nueva vida y se han enfocado en sus propios proyectos. A pesar de la distancia y las diferencias con la monarquía, el príncipe dejó clara su conexión con su país.

"Amo a mi país, siempre lo he amado, a pesar de lo que hayan hecho algunas personas en ese país. Y creo que es realmente muy triste no poder mostrarles a mis hijos mi patria", aseveró.