Le diagnostican al Príncipe Enrique trastornos mentales

Durante una entrevista con el Dr. Gabor Maté, Enrique, de 38 años, fue valorado con trastorno de déficit de atención (TDA), estrés postraumático (TEPT), ansiedad y depresión.

Gabor Maté dijo que muchos de estos trastornos provienen de su infancia, sobre todo por la muerte de su madre, Diana; sin embargo, cree que podría curarse.

Por su parte, el Duque de Sussex aseguró que no se compadece de sí mismo; "ciertamente no me veo como una víctima", recalcó.

Asimismo, profundizó sobre su experiencia pasada con la terapia, y admitió que dudaba en desempacar el trauma que lo rodeó con la muerte de Lady Di.

"Una de las cosas que más me asustaba era perder el sentimiento que tenía por mi mamá. Pensé que si iba a terapia, me mataría y perdería todo lo que me quedaba, todo lo que había logrado conservar de mi madre.

"Resulta que ese no fue el caso. Yo no perdí eso. Fue todo lo contrario. Transformó lo que pensé que se suponía que era tristeza, tratar de demostrarle que la extrañaba para darme cuenta de que en realidad ella solo quería que yo fuera feliz", expresó.

Finalmente, el Príncipe Enrique manifestó que al compartir su libro de memorias siente que está realizando un servicio público.

"Estoy realmente agradecido de poder compartir mi historia con la esperanza de que ayude, empodere, anime a otros y, con suerte, permita que la gente entienda, de nuevo, volviendo a la experiencia humana, que estamos de alguna forma todos conectados, especialmente a través de un trauma", sostuvo.