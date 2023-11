Catalina Middleton se alista para reinar

Ciudad de México

"Se dice que va a tener una bomba tras otra. Algunos especulan que incluso dirá el nombre de la persona que cuestionó qué color de piel tendría Archie (hijo de Enrique y Meghan, "Endgame" saldrá a la venta en inglés el próximo 28 de noviembre." informante. Fuente cercana a la realeza

El vestuario habla, y el de Catalina, Princesa de Gales, dice que se está preparando para ser reina.

Recientemente, la esposa del Príncipe Guillermo ha priorizado trajes, blazers y pantalones elegantes por encima de lo que parecía ser su sello: los vestidos.

"Catalina a veces se ha sentido frustrada porque lo que se informa y comenta es su estilo, en lugar de su sustancia. Se da cuenta de que lo que viste puede transmitir mucho en un papel en el que tiene que tener mucho cuidado con lo que dice.

"Pero ha habido una estrategia deliberada para volver a usar atuendos y lucir más profesional en lo que es un gran paso adelante en su papel. Preferiría que la atención se centrara en lo que dice y hace, en lugar de en lo que viste", dijo un allegado a la familia real al Daily Mirror.

PROYECTA SERIEDAD

La cambio pivotal en la búsqueda de proyectar una mayor seriedad, aseguró el medio, se dio el pasado septiembre, en la Catedral de San David, Gales, en el aniversario luctuoso de la reina Isabel II.

Esa ocasión, Catalina fue ataviada de vestido, sombrero y zapatos burdeos, en un guiño al color que Isabel II usó la última vez que acudió a la catedral.

Sin embargo, a la Princesa de Gales posteriormente se le ha visto con jerseys y pantalones o diversos trajes de diseñador.

La toma de responsabilidad se debe también, apunta la publicación, al hecho de que hay menos miembros de la familia real para atender todas las actividades.

Enrique y Meghan decidieron dar un paso al costado y viven en Los Ángeles, el Príncipe Andrés fue apartado de la vida pública por sus polémicas, además del fallecimiento en 2022 de la Reina Isabel II.

Al parecer, los esfuerzos principales de Catalina, de 41 años, se están concentrando en atender eventos de caridad y milicia, así como deportivos.

ENRIQUE AL ABISMO

Un experto en la realeza aseguró que el matrimonio entre el Príncipe Enrique y la Duquesa Meghan "durará años en vez de décadas".

"Creo que ella ha dado vueltas alrededor del pobre Enrique y ha conseguido justo lo que quería: notoriedad, dinero y un título. La utilidad de Enrique para ella disminuye cada día", opinó Graydon Carter, quien fue editor de Vanity Fair.

Enrique y Meghan contrajeron nupcias en 2018 y tienen dos hijos, Archie y Lilibet.

Según Carter, es improbable que Meghan, en ese hipotético futuro sin Enrique, regrese a la actuación.

"Si hubiera un ´Real Housewives of Montecito´ en desarrollo, ella sería una candidata segura", bromeó, deslizando la posibilidad de un reality.

SE APROXIMA BOMBA EDITORIAL

"Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy´s Fight for Survival", un nuevo libro sobre la familia real británica, califica al Rey Carlos III como "impopular" y a su primogénito, el Príncipe Guillermo, como un "heredero hambriento de poder".

La monarquía británica, de acuerdo con The Mail on Sunday, está al tanto del texto y no le dará importancia salvo que haya acusaciones de racismo.

El autor es Omid Scobie, quien en su bibliografía se incluye "Finding Freedom", de 2020, un retrato sobre el alejamiento del Príncipe Enrique y la Duquesa Meghan de los compromisos reales.

De acuerdo con Scobie, confeccionó el libro tras haber entrevistado a ex trabajadores del Palacio de Buckingham así como a amigos de los miembros de la realeza.

Según el Daily Mail, en la industria editorial estadounidense ha se frotan las manos con el material.