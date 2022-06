Presume abdomen ejercitado

{"quote":"Me siento mal de que haya sido criado en una sociedad que equipara la masculinidad con la ausencia de emociones". Elliot Page, Actor"}

Elliot Page apareció en la portada de una revista dirigida al público masculino orgulloso de su nueva apariencia física que comenzó en diciembre del 2020 cuando anunció que es transgénero. Su transformación es un cambio que ha inspirado a muchas otras personas trans y dejado sorprendido al público que ha sido testigo de la rapidez con la que se ha adaptado a una nueva imagen.

Desde que se declaró gay en el año 2014 Page comenzó un proceso de aceptación que ha culminado con su transformación física, con la cual ha declarado "finalmente se siente él mismo".

LOOK CASUAL

En el comienzo del mes que celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+ Elliot apareció como protagonista de las páginas de Esquire posando con una playera sin mangas y unos jeans negros junto al título "La euforia por Elliot Page", mientras que en las siguientes fotografías se ve al intérprete de "The Umbrella Academy" lucir distintos looks: un traje a cuadros blanco y negro, un look más casual con playera y pantalón negro y una camisa de rayas con un pantalón corto y botas.

Page aprovechó para mostrar los tatuajes que tiene en los brazos y su abdomen trabajado así como las cicatrices de la operación a la que se sometió para quitarse los pechos. Con cabello corto y algunos accesorios en las manos y en el cuello mostró su seguridad y orgullo, además habló de temas como la masculinidad, su transición y el amor.

POR ESTRENAR

"Me siento mal de que haya sido criado en una sociedad que equipara la masculinidad con la ausencia de emociones", señaló Elliot.

De igual forma aclaró que, aunque quiere representar a la comunidad trans y queer, tampoco espera que su condición sexual sea una determinante a la hora de trabajar.

Page está por estrenar la tercera temporada de "The Umbrella Academy" donde su personaje que en un principio era una mujer, también cambiará conforme a la nueva identidad de su intérprete, pasando de ser Vanya a Viktor.

"Cuando me preguntan: "¿Te preocupa que te encasillen?" No le dirías a J-Law o Rooney Mara o alguien, ¿están preocupados por ser encasillados como mujeres heterosexuales? Pero al mismo tiempo, por supuesto, quiero un espacio donde las personas trans sean elegidas como personajes cis. Por supuesto", dijo Elliot a la revista Esquire.