Presenta fuertes problemas de salud

"A veces se siente mal, me dice ´hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero obligo´. Ella es bien disciplinada, tiene si gimnasio en casa y me dice ´me voy a obligar, porque no puedo mover, me duelen has coyunturas, pero me voy a obligar´", dijo a los medios.

La querida villana de telenovelas como "María la del barrio", "La gata" y "Esmeralda", detalló que por desgracia la enfermedad de Thalía no tiene cura y reveló que su madre murió con el mismo padecimiento.

"Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas, Thalía está llevando su enfermedad, ojalá que pronto encuentren la cura", agregó.